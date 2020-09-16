«Был взбешен, когда пересеклись с новой женой отца»

Сын главного тренера «Зенита» Сергей Семака от первого брака Илья в интервью корреспонденту Sport24 Алине Матинян рассказал, как переживал развод своих родителей, и насколько трудно ему далось знакомство с новой семьей отца.

С первой женой Семак развелся в 2007 году. Со второй супругой Анной тренер «Зенита» воспитывает семерых детей.

— Родители развелись, когда вам было меньше 10 лет. Как вы это переживали?— Было очень тяжело. Доходило до слез, я принимал это очень близко к сердцу. Сейчас понимаю, отношусь проще. О разводе мне сказала мама, но я даже не помню, как это было.

В детстве я вообще воспринимал отца как предателя. Потом мнение изменилось: осознаю, что в такой ситуации виноваты оба родителя.

— Как мама эту ситуацию подавала?— Она старалась защитить отца. Восприятие его как предателя больше шло от меня.

— Родители спрашивали, с кем вы хотите жить?— Я сразу хотел с мамой жить, да и все так хотели.

— Что было самым сложным в разводе родителей?— Привыкнуть к тому, что отца в моей жизни стало очень мало. До этого его было много, а потом вообще как будто не стало. Если раньше мы виделись шесть дней в неделю, после развода — раз в месяц.

Была ревность к его новой семье. До 13 лет я вообще не хотел ни общаться, ни знакомиться с его женой и детьми. Когда он играл в «Рубине» — я приезжал к нему, селился в гостинице у его брата. Это была моя инициатива, потому что не хотел оставаться у него и его новой семьи. Сейчас уже, если один приезжаю в Питер, могу и у них остановиться.

— Как и когда изменилось восприятие?— Не было конкретной точки, все менялось постепенно. Мой характер не позволяет постоянно воспринимать отца в негативном ключе. Время проходит, боль становится слабее.

У нас не было прямо разрыва в общении. Мне могло не нравиться с ним общаться, когда, например, мама давала телефон поговорить с отцом. Случалось, я не хотел, с раздражением и пренебрежением говорил с ним. Но от мамы никогда не было никаких запретов.

— Как познакомились с женой Анной и другими детьми Семака?— Долго не хотел ни с кем знакомиться. Раньше всех я начал нормально общаться с Семеном. Не помню конкретной ситуации, но инициатива шла от отца. После игры мы как-то пересеклись с Анной и их дочкой Майей. Не знаю, случайно или специально так получилось, но я был просто взбешен. До такой степени не хотел знакомиться.

Сейчас с Майей общаемся, иногда переписываемся в инстаграме. У нас очень хорошие отношения. Да и со всеми братьями и сестрами все позитивно, но общаемся немного. Осознание того, что мы родственники, есть, но связь ощущается слабее, чем между родными братьями и сестрами.