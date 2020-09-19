«Я думала, что умру этой ночью»

Первая версия заставила вспомнить случай с Алексеем Навальным. И хоть умом понимала, что фигура моя для политических и прочих диверсий ничтожна мала, живое воображение внушало: по дороге из кухни до пункта назначения суп в бумажном контейнере следовал без охраны. Возможно, моим палачом мог стать курьер в момент обострения психического заболевания или уволенный в тот день официант, в беспамятстве сыпанувший в блюдо стрихнин.