«Я думала, что умру этой ночью»

Жена главного тренера «Зенита» Анна Семак рассказала, как отравилась грибным супом, перенесла паническую атаку и вспомнила историю с Навальным

«Вечером заказала доставку еды из азиатского ресторана, суп с водорослями и кунжутом на крепком грибном бульоне, съела и почувствовала, как земля уходит из под ног. Дома кроме меня и детей никого не было, Сергей с командой улетел в Екатеринбург», — написала Анна в инстаграме.

Она поведала, что принялась строить версии и сразу же вспомнила случай с Алексеем Навальным. Ей пришло на ум, что курьер или уволенный официант «в момент обострения психического заболевания» могли «сыпануть в блюдо стрихнин».

Также были выдвинуты версии отравления грибами и сердечный приступ. Женщине становилось все хуже.

«Я думала, что умру этой ночью», — написала супруга футболиста.

Позднее выяснилось, что Анна перенесла паническую атаку.

«К утру все прошло, осталась дурнота, как от похмелья, и ценный опыт», — написала она.