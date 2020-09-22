Футбольного судью жестоко убили

Итальянский футбольный арбитр Даниеле Де Сантис обнаружен мертвым в собственной квартире, сообщает Sport24 со ссылкой на издание La Republica. Рядом с рефери найдено тело его подруги.

Трагедия произошла в городе Лечче. Соседи пары по многоквартирному дому заявили, что слышали шум и крики в квартире Де Сантиса. После того, как все затихло, они заметили убегающего мужчину с ножом в руке. На место происшествия вызвали правоохранителей, которые в квартире футбольного судьи обнаружили тело 33-летнего Даниеле Де Сантиса и его 30-летней подруги Элеоноры с множественными ножевыми ранениями.

Полицейские эксперты пришли к выводу, что двойному убийству предшествовала ожесточенная борьба. В настоящее время стражи порядка разыскивают вероятного преступника.

Даниеле Де Сантис судил матчи Серии B и C национального футбольного чемпионата. В последней мужчина отработал 130 матчей.