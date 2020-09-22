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Множественные ранения: футбольного судью жестоко убили

Павел Тиунов
5 часов назад
Итальянский футбольный арбитр Даниеле Де Сантис обнаружен мертвым в собственной квартире, сообщает Sport24 со ссылкой на издание La Republica. Рядом с рефери найдено тело его подруги.
Футбольного судью жестоко убили
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Трагедия произошла в городе Лечче. Соседи пары по многоквартирному дому заявили, что слышали шум и крики в квартире Де Сантиса. После того, как все затихло, они заметили убегающего мужчину с ножом в руке. На место происшествия вызвали правоохранителей, которые в квартире футбольного судьи обнаружили тело 33-летнего Даниеле Де Сантиса и его 30-летней подруги Элеоноры с множественными ножевыми ранениями.
Полицейские эксперты пришли к выводу, что двойному убийству предшествовала ожесточенная борьба. В настоящее время стражи порядка разыскивают вероятного преступника.
Даниеле Де Сантис судил матчи Серии B и C национального футбольного чемпионата. В последней мужчина отработал 130 матчей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Буэнос-Айресе скончался 23-летний полузащитник мексиканского клуба «Атланте» Эсекиэль Эсперон. Спортсмен погиб в результате несчастного случая: во время вечеринки он вышел на балкон, перила которого были недостаточно хорошо закреплены. Футболист упал с шестого этажа. Его госпитализировали, однако медики по приезду в клинику вынужден были констатировать смерть молодого человека.
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