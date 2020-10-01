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«Скоро пойдут фото без трусов. Тело позволяет». Гимнастка Севастьянова показала себя в нижнем белье 

Sport24 и ещё 2 7 часов назад
«Скоро пойдут фото без трусов. Тело позволяет»
Фото: Instagram
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова похвастась перед своими подписчиками в инстаграме фотографиями в нижнем белье.

«Не могу перестать выкладывать эти фотографии», — написала 25-летняя девушка в подписи к пикантным снимкам.

Севастьянова не впервые делится в инстаграме откровенными фотографиями. В начале сентября Каролина разделась до нижнего белья для пикантной фотосессии.
Еще две фотографии Каролины выложил фотограф Юрий Тресков. Судя по геолокации, фотосессия прошла в Монте-Карло.
Подписчики известной гимнастки остались под впечатлением от ее новых фото и написали большое количество восторженных комментариев.

izabella.pvl: Очень🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

k4rina: Wow🔥🔥🔥

kristabelkrayt: Ничооооси❤️

anna_khmel: Скоро уже, наверное, без трусов фото пойдут.

maruhan174 — в ответ на предыдущий комментарий: Тело ей позволяет, с этим не поспоришь

costa_rika_g: Ох какой типаж… 🔥

alivkut1408: Шикарна 🙏🔝

temo_fero: Лучшая из лучших! Ты супер детка

basa8999: Уххххх сексуальная у вас фигура 👍🍳

aaaaaapsh: Отвал всего😍😍😍😍😍🤤🤤🤤💛💛💛💛💛🔥🔥

go_mart111: Ё П Р С Т 👌 всех конкуренток в нокаут

oh_margo__: О Боги 😻какой же шииик😻😻😻

dmitry_smith_83: Каролина👑❤😌 прекрасная🍓😍 нежная🌸🤤 кошечка❤🐱 ох❤🤪💦 великолепные🔥 ножки❤🍌😋💐🤗 всю полностью💘🦋🦋🦋😘😘😘

anaitat6791: Каролиша уже и сзади все показала, и спереди, молодец!

marinavolkhina: Оооооооооо Роскошница. Оооочень красивая

byvaluy: Прикольное нижнее белье)🔥❤️🔥

boss.darina: Идеальная😍

marat.gibadullin4: Каролиша, мы рады видеть тебя в твоем «привычном наряде». Ты как всегда «smashing». Наши мужики и обиженные женщины преклонного возраста просто восхищаются тобой, правда, правда! Ты не думала попробовать себя в кино?

marishkalady1: Уляля 😍

novikovv_official_: Был бы я Макгрегор, сейчас бы самолет заказал к тебе 😘

lipovandrey: Роскошная Красавица 😍 🔥

ed.perevezentsev: Вот зачем так издеваться над подписчиками?)))

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