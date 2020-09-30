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«Кержаков схватил меня и начал душить подушкой» 

Артём Кульша 12 часов назад
«Кержаков схватил меня и начал душить подушкой»
Фото: ТАСС
Футболист Александр Кержаков избивал бывшую жену Милану Тюльпанову и душил ее. Об этом, как сообщает «Комсомольская правда», она рассказала сама.
Тюльпанова — дочь сенатора Вадима Тюльпанова. Кержаков — бывший игрок сборной России и таких клубов, как «Зенит», «Динамо» и «Севилья». Они, как сообщал «Рамблер», поженились в 2015 году, в 2017-м у них родился сын Артемий, а в 2019-м они развелись. Недавно была издана книга Тюльпановой «Убей в себе жертву», посвященная браку с футболистом.

«Не успела я задать вопрос, как получила удар по голове и оказалась на полу в луже крови… Он схватил меня за волосы и, кинув на кровать, начал душить подушкой», — написала она в ней.

Тюльпанова рассказала, что Кержаков часто толкал ее так, что она падала, и дергал за волосы во время ссор; впервые изменил ей через три месяца после свадьбы и с тех пор делал это регулярно; снимал на видео истерики, которые часто происходили с ней во время послеродовой депрессии, чтобы затем использовать против нее при разводе. Тюльпанова добавила, что прощала бывшему мужу все это, потому что любила его и была от него зависима.

«У меня много других дел, и мне это неинтересно», — ответил Кержаков на просьбу прокомментировать обвинения бывшей жены.

«Получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол”
Комментарии 5
Около спорта , Вадим Тюльпанов , Александр Кержаков , Зенит , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
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