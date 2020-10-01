«Скоро пойдут фото без трусов. Тело позволяет» 

Художественная гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала в инстаграме свою фотографию в нижнем белье.
25-летняя Севастьянова, как сообщал «Рамблер», — Заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка, чемпионка юношеских Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы. Вчера она опубликовала в инстаграме снимок, на котором фотограф Юрий Тресков запечатлел ее в нижнем белье.
«Не могу перестать выкладывать эти фотографии!» — написала спортсменка в подписи к нему.
В свою очередь, комментаторы назвали Севастьянову шикарной, лучшей из лучших, супердеткой и прекрасной нежной кошечкой.
Один из них похвалил ее за то, что «уже и сзади все показала, и спереди», другой высказал мнение, что скоро гимнастка начнет публиковать свои фото без трусов, другой ответил ему, что тело позволяет ей делать и это.
«Каролиша, мы рады видеть тебя в твоем привычном наряде. Ты, как всегда, smashing (великолепна. — Прим. ред.). Наши мужики и обиженные женщины преклонного возраста просто восхищаются тобой, правда-правда! Ты не думала попробовать себя в кино?» — написал еще один пользователь социальной сети.