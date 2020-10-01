«Скоро пойдут фото без трусов. Тело позволяет» 

Художественная гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала в инстаграме свою фотографию в нижнем белье.

25-летняя Севастьянова, как сообщал «Рамблер», — Заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка, чемпионка юношеских Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы. Вчера она опубликовала в инстаграме снимок, на котором фотограф Юрий Тресков запечатлел ее в нижнем белье.

«Не могу перестать выкладывать эти фотографии!» — написала спортсменка в подписи к нему.

В свою очередь, комментаторы назвали Севастьянову шикарной, лучшей из лучших, супердеткой и прекрасной нежной кошечкой.

Один из них похвалил ее за то, что «уже и сзади все показала, и спереди», другой высказал мнение, что скоро гимнастка начнет публиковать свои фото без трусов, другой ответил ему, что тело позволяет ей делать и это.