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Армянский футболист погиб в Нагорном Карабахе

Газета.Ruиещё 1
8 часов назад
Бывший полузащитник футбольного клуба "Алашкерт-2" Липарит Даштоян погиб при участии в военных действиях на территории Нагорного Карабаха.
Армянский футболист погиб в Нагорном Карабахе
Фото: СоцсетиСоцсети
Об этом сообщила пресс-служба команды.
"Бывший игрок "Алашкерта-2" Липарит Даштоян вошел в число героев, отдавших жизнь за Родину. Покойся с миром, Солдат", - сказано в сообщении.
"Алашкерт-2" играет в Первой лиге Армении, базируется в Ереване. 22-летний Даштоян выступал в составе клуба с 2014 по 2019 год. После ухода из команды находился в статусе свободного агента.
Вооруженное противостояние на территории Нагорного Карабаха вспыхнуло 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в эскалации конфликта, в странах объявлено военное положение.
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