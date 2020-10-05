Армянский футболист погиб в Нагорном Карабахе

Бывший полузащитник футбольного клуба "Алашкерт-2" Липарит Даштоян погиб при участии в военных действиях на территории Нагорного Карабаха.
Об этом сообщила пресс-служба команды.
"Бывший игрок "Алашкерта-2" Липарит Даштоян вошел в число героев, отдавших жизнь за Родину. Покойся с миром, Солдат", - сказано в сообщении.
"Алашкерт-2" играет в Первой лиге Армении, базируется в Ереване. 22-летний Даштоян выступал в составе клуба с 2014 по 2019 год. После ухода из команды находился в статусе свободного агента.
Вооруженное противостояние на территории Нагорного Карабаха вспыхнуло 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в эскалации конфликта, в странах объявлено военное положение.