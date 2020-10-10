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Уткин ответил на слова Кафельникова о Карабахе: «Дурак ты, Женя» 

Майк Габриелян 10 октября 2020
Уткин Кафельникову: «Дурак ты, Женя»
Фото: РИА Новости
Комментатор Василий Уткин обозвал дураком теннисиста Евгения Кафельникова за слова о войне в Нагорном Карабахе.
Ранее Кафельников заявил что кроме армян и азербайджанцев никто не имеет право высказываться о конфликте.

«Если ты не армянин или не азербайджанец, то вообще никакого морального права не имеешь свой рот открывать на тему Карабаха! Касается всех, и меня тоже!» — написал теннисист в твиттере.

Уткин оставил лаконичный комментарий к этой записи:
«Дурак ты, Женя».
Алиев отреагировал на данные о наемниках в Азербайджане
Другие пользователи также поиронизировали над заявлением Кафельникова:

«Если ты не профессиональный теннисист, то вообще не имеешь право высказывать свое мнение насчёт тенниса».

Ранее «Рамблер» сообщал, что Уткин заявил: Азербайджан воюет за территорию, престиж и месть, а армяне — за свою жизнь.
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Комментарии 9
Около спорта , Евгений Кафельников , Василий Уткин
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