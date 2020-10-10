Уткин Кафельникову: «Дурак ты, Женя»

Комментатор Василий Уткин обозвал дураком теннисиста Евгения Кафельникова за слова о войне в Нагорном Карабахе.
Ранее Кафельников заявил что кроме армян и азербайджанцев никто не имеет право высказываться о конфликте.
«Если ты не армянин или не азербайджанец, то вообще никакого морального права не имеешь свой рот открывать на тему Карабаха! Касается всех, и меня тоже!» — написал теннисист в твиттере.
Если ты не армянин или не азербайджанец, то вообще никакого морального права не имеешь свой рот открывать на тему Карабаха! Касается всех, и меня тоже!— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) October 9, 2020
Уткин оставил лаконичный комментарий к этой записи:
«Дурак ты, Женя».
Другие пользователи также поиронизировали над заявлением Кафельникова:
«Если ты не профессиональный теннисист, то вообще не имеешь право высказывать свое мнение насчёт тенниса».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Уткин заявил: Азербайджан воюет за территорию, престиж и месть, а армяне — за свою жизнь.