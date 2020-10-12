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В России чемпион по бодибилдингу напал на жену на глазах у сына и попал на видео 

Lenta.ru и ещё 2 15 часов назад
В Красноярске чемпион по бодибилдингу Игорь Ярмола в подъезде набросился на жену на глазах у сына и силой затащил ее в лифт. Видео с камер наблюдения опубликовано в одной из местных групп во «ВКонтакте».
На опубликованных кадрах видно, как Ярмола нападает на жену, выламывает ей руки и силой заталкивает в лифт. В это время ребенок стоит сзади и плачет. На кадрах в лифте пара в какой-то момент пропадает из зоны видимости: женщина падает, а ее муж наклоняется к ней. Мальчик смотрит на происходящее и закрывает уши, а затем выбегает из лифта.
Защитник хоккейной команды погиб в пьяной драке
В разговоре с «ТВК Красноярск» Ярмола заявил, что не бил женщину.

«Это была ссора на повышенных тонах. Она просто не хотела идти домой. У нас было недопонимание, но через час мы уже помирились и спокойно пили чай на кухне», — отметил он.

Как рассказала заместитель начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД Дарья Грибкова, по факту произошедшего заявления не поступало.

«Однако после просмотра этого видео мы зарегистрировали данный факт. Сейчас проводится проверка», — заявила она телеканалу «360».

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Палицы пьяный россиянин пять часов избивал няню своего четырехлетнего сына на его глазах — мужчине показалось, что женщина дала ребенку какие-то препараты, из-за которых он стал слишком активным. Мужчина глумился над смертью сына няни, а затем начал бить по голове, рукам и ногам. Все это происходило на глазах мальчика, который повторял за отцом оскорбления.
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Комментарии 8
Около спорта , Видео
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