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Россия может оказаться в изоляции из-за предателей 

Алиса Селезнёва 9 часов назад
Россия может оказаться в изоляции из-за предателей
Фото: Reuters
Легкоатлетка Юлия Степанова и ее супруг Виталий, которые рассказали экспертам Всемирного допингового агентства (WADA) о применении российскими спортсменами запрещенных веществ, перебиваются случайными заработками, боятся мести и регулярно меняют место жительства в США. Однако они уверены, что санкции снимать с российского спорта никто не будет и чиновников надо наказывать, пишет Sport24.
Как сообщал «Рамблер», ранее исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно поддержал санкции против России. В частности, российские спортсмены могут лишиться возможности выступать под флагом своей страны в ближайшие четыре года. Также Россия на этот срок может остаться без права принимать крупные международные соревнования и подавать заявки на проведение таких соревнований. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS), заседание которого состоится в ближайшее время.
При этом проблемы у российских спортсменов и их отстранение началось не с Олимпиады в Сочи, а с фильма Хайо Зеппельта, в котором было заявлено о якобы массовом употреблении допинга в России. Главными разоблачителями тогда выступили Юлия и Виталий Степановы.
Юлия Степанова выступала в беге на средние дистанции, а ее муж работал в Российском антидопинговом агентстве. Супруги в 2015 году уехали из России, получив политическое убежище в США и став информаторами антидопингового агентства. Однако даже спустя шесть лет их жизнь не стала стабильной.

«Мы читаем лекции и участвуем в антидопинговых конференциях в США. Но нам платят за них редко. Поэтому я ищу постоянную работу. Желательно в спорте и антидопинге. Это трудно, когда вы соискатели убежища. Надеюсь, будет легче, когда мы все же получим постоянный вид на жительство в США. А пока нужно набраться терпения и принимать всю возможную помощь от многочисленных новых американских друзей», — рассказал Степанов.

Его жена отметила, что все еще занимается бегом, однако травмы и рождение ребенка не позволяют ей достичь уровня, с котором можно было бы участвовать в Олимпийских играх.
При этом супруги ни о чем не жалеют, и уверены, что поступили правильно, хотя очень боятся мести. Они живут, скрывая свое местонахождение, и меняли дома уже шесть раз. Информаторы антидопингового агентства также стараются не общаться с людьми, чтобы их не узнали.
Они также уверены, что CAS не снимет санкции с российского спорта и считают это правильным.

« [Российских спортивных чиновников] волнует собственное благосостояние и чтобы страна выглядела сверхдержавой. Они разрушают олимпийское движение, и их надо исключать из спорта на всю жизнь уже после первого проступка», — уверены Степановы.

Ранее российские легкоатлеты выступили с открытым обращением к президенту Владимиру Путину. По их словам, кризис в этом виде спорта длится с 2015 года, когда российским спортсменам запретили международные выступления из-за допингового скандала, и выразили уверенность, что если не удастся добиться снятия санкций, легкая атлетика в России будет окончательно уничтожена.
Видео дня. Музей футбола подготовил экспозицию в честь Пеле
Комментарии 1
Около спорта , Юлия Степанова , Виталий Степанов , Владимир Путин , Всемирное антидопинговое агентство
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