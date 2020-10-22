В Японии не хотят смотреть на ягодицы и грудь спортсменок 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
17 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Зенит
Зенит
3 1
Сочи Сочи
Локомотив М
Локомотив М
1 0
Уфа Уфа
Краснодар
Краснодар
3 1
Рубин Рубин
17 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
1 0
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
0 2
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид
Реал Мадрид
0 1
Кадис Кадис
17 октября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Герта
Герта
0 2
Штутгарт Штутгарт
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 1
Боруссия Д Боруссия Д
Фрайбург
Фрайбург
1 1
Вердер Вердер
17 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
2 2
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
3 3
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Арсенал Арсенал
18 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
1 0
Урал Урал
Ротор
Ротор
0 2
Тамбов Тамбов
ЦСКА
ЦСКА
3 1
Динамо М Динамо М
18 октября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 0
Осасуна Осасуна
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Леванте Леванте
Вильярреал
Вильярреал
2 1
Валенсия Валенсия
18 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
1 1
Унион Унион
18 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 1
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 3
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
19 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 0
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
23 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
22:00
Валенсия Валенсия
23 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
21:30
Кёльн Кёльн
23 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
22:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
24 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Динамо М
Динамо М
14:00
Сочи Сочи
Зенит
Зенит
16:30
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
19:00
Спартак М Спартак М
24 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
17:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья
Севилья
19:30
Эйбар Эйбар
Осасуна
Осасуна
19:30
Атлетик Б Атлетик Б
24 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Унион
Унион
16:30
Фрайбург Фрайбург
Майнц
Майнц
16:30
Боруссия М Боруссия М
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Герта Герта
24 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
14:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Челси Челси
25 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Уфа Уфа
25 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
16:00
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
18:00
Вильярреал Вильярреал
Хетафе
Хетафе
20:30
Гранада Гранада
25 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Арминия Арминия
Вердер
Вердер
20:00
Хоффенхайм Хоффенхайм
25 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
17:00
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
19:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
22:15
Лестер Сити Лестер Сити
26 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Арсенал Арсенал
26 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Сельта Сельта
26 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Байер
Байер
22:30
Аугсбург Аугсбург
26 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Бёрнли
Бёрнли
23:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур

В Японии не хотят смотреть на ягодицы и грудь спортсменок 

Sport24 1 час назад
В Японии не хотят смотреть на ягодицы и грудь спортсменок
Фото: Sport24
Давайте признаем, что спорт — не только про победы и поражения. Это на словах за женскими видами следят единицы, но все мы знаем, что главные фанаты той же фигурки, гимнастики, синхронного плавания и тенниса — парни. Ну, кто в здравом уме откажется поглазеть на красивых девчонок, которые еще и заряжают спортивным азартом. Привлекают к себе внимание они не только через соцсети. Безымянными помощниками для них являются еще и фотографы, которым только дай подловить пикантный момент.
В какой-то момент ситуация, казавшаяся безобидной, вышла из-под контроля. Спортсменок постоянно фотографируют, потому что это тоже часть работы, но… Олимпийский комитет Японии (JOC) получил жалобы от девушек, которые обнаружили в соцсетях свои снимки с неподобающими подписями. JOC не оставил вопрос нерешенным и теперь собирается выпустить совместное заявление с Японской спортивной ассоциацией и Всеяпонской спортивной федерацией старших классов. Также будут предприняты шаги по предотвращению тайного фотографирования и распространения.
И эта жалоба стала не единственной. В августе легкоатлетки обратились в федерацию, потому что им были неприятны снимки их груди и ягодиц во время соревнований. Одна из девушек также рассказала, что получила фотографию мужских гениталий, отправленную с неизвестного канала в твиттере, а также снимок себя в откровенной позе, сделанный на одном из стартов.

«Сейчас большую часть времени на трибунах нет зрителей (из-за ограничений, связанных с коронавирусом), поэтому я не услышу аплодисментов. Но зато могу сосредоточиться, потому что мне не нужно беспокоиться о том, что меня тайно сфотографируют», — сказала одна из спортсменок Kyodo News.

В этом году темы про жестокое обращение с женщинами и сексуальные домогательства в спорте стали освещать еще больше, чем раньше. И дело не только в скандале с гимнастками, которые после фильма «Атлет А» про врача Ларри Нассара начали рассказывать о своем печальном опыте физического и словесного насилия со стороны тренеров. Социальные движения наконец-то убедили женщин в том, что рассказывать о домогательствах важно и нужно.
В Токио обеспокоены, что закон не предусматривает наказания за фотографирование и распространение обнаженных, сексуальных или порнографических изображений без согласия. Касается это не только профессиональных фотографов, но и любителей, которые просто пришли на соревнования поболеть. Министерство юстиции в настоящее время рассматривает возможность внесения изменений в положения о наказании за преступления на сексуальной почве. Пока же трудно обвинить кого-то в фотографировании без согласия спортсменов.

«Профессии жертв широко варьируются. Имея неограниченные возможности в интернете, трудно контролировать киберпреступность. Операторы социальных сетей должны действовать агрессивно и брать на себя инициативу.

Спортсмены, которые приедут на Олимпийские игры в Токио, могут стать жертвами, поэтому с этим нужно срочно разобраться», — заявила юрист Сакура Камитани.
***
В серфинге, кстати, ждать жалоб не стали и взяли инициативу по борьбе с харассментом в свои руки. Международная лига попросила фотографов и операторов не снимать крупным планом ягодицы участниц соревнований во время поворотов и подныривания под волны. Относится это только к девушкам в бикини. Спортсменок в шортах же можно снимать как угодно. Это вызвало много споров, шуток, недовольств и даже поддержки от родителей, которые не хотят, чтобы их дети видели оголенные части тела.
Sport24: последние новости
«Мой друг погиб, а я еле выжила — пьяному водителю дали только три года». История фигуристки Каролины Кликич «Мой друг погиб, а я еле выжила — пьяному водителю дали только три года». История фигуристки Каролины Кликич Из-за предателей Россия может оказаться в изоляции. Супруги Степановы, сами принимавшие допинг, скрываются в США Из-за предателей Россия может оказаться в изоляции. Супруги Степановы, сами принимавшие допинг, скрываются в США Семин: «Дебют Миранчука за «Аталанту» получился великолепным. Алексей еще раз подтвердил бомбардирские качества» Семин: «Дебют Миранчука за «Аталанту» получился великолепным. Алексей еще раз подтвердил бомбардирские качества»
Комментарии
Около спорта , Минюст РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че за хмырь?»: Ефимова разозлила фанатов
«Че за хмырь?»: Ефимова разозлила фанатов
Два бойца MMA из РФ поддержали обезглавившего учителя
Два бойца MMA из РФ поддержали обезглавившего учителя
Нурмагомедов в респираторе за $225 процитировал Бейна
Нурмагомедов в респираторе за $225 процитировал Бейна
Нурмагомедов нокаутировал Штригля на первой минуте боя
Нурмагомедов нокаутировал Штригля на первой минуте боя
Видео
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение