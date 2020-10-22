В Японии не хотят смотреть на ягодицы и грудь спортсменок 

Давайте признаем, что спорт — не только про победы и поражения. Это на словах за женскими видами следят единицы, но все мы знаем, что главные фанаты той же фигурки, гимнастики, синхронного плавания и тенниса — парни. Ну, кто в здравом уме откажется поглазеть на красивых девчонок, которые еще и заряжают спортивным азартом. Привлекают к себе внимание они не только через соцсети. Безымянными помощниками для них являются еще и фотографы, которым только дай подловить пикантный момент.

В какой-то момент ситуация, казавшаяся безобидной, вышла из-под контроля. Спортсменок постоянно фотографируют, потому что это тоже часть работы, но… Олимпийский комитет Японии (JOC) получил жалобы от девушек, которые обнаружили в соцсетях свои снимки с неподобающими подписями. JOC не оставил вопрос нерешенным и теперь собирается выпустить совместное заявление с Японской спортивной ассоциацией и Всеяпонской спортивной федерацией старших классов. Также будут предприняты шаги по предотвращению тайного фотографирования и распространения.

И эта жалоба стала не единственной. В августе легкоатлетки обратились в федерацию, потому что им были неприятны снимки их груди и ягодиц во время соревнований. Одна из девушек также рассказала, что получила фотографию мужских гениталий, отправленную с неизвестного канала в твиттере, а также снимок себя в откровенной позе, сделанный на одном из стартов.

«Сейчас большую часть времени на трибунах нет зрителей (из-за ограничений, связанных с коронавирусом), поэтому я не услышу аплодисментов. Но зато могу сосредоточиться, потому что мне не нужно беспокоиться о том, что меня тайно сфотографируют», — сказала одна из спортсменок Kyodo News.

В этом году темы про жестокое обращение с женщинами и сексуальные домогательства в спорте стали освещать еще больше, чем раньше. И дело не только в скандале с гимнастками, которые после фильма «Атлет А» про врача Ларри Нассара начали рассказывать о своем печальном опыте физического и словесного насилия со стороны тренеров. Социальные движения наконец-то убедили женщин в том, что рассказывать о домогательствах важно и нужно.

В Токио обеспокоены, что закон не предусматривает наказания за фотографирование и распространение обнаженных, сексуальных или порнографических изображений без согласия. Касается это не только профессиональных фотографов, но и любителей, которые просто пришли на соревнования поболеть. Министерство юстиции в настоящее время рассматривает возможность внесения изменений в положения о наказании за преступления на сексуальной почве. Пока же трудно обвинить кого-то в фотографировании без согласия спортсменов.

«Профессии жертв широко варьируются. Имея неограниченные возможности в интернете, трудно контролировать киберпреступность. Операторы социальных сетей должны действовать агрессивно и брать на себя инициативу.

Спортсмены, которые приедут на Олимпийские игры в Токио, могут стать жертвами, поэтому с этим нужно срочно разобраться», — заявила юрист Сакура Камитани.

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В серфинге, кстати, ждать жалоб не стали и взяли инициативу по борьбе с харассментом в свои руки. Международная лига попросила фотографов и операторов не снимать крупным планом ягодицы участниц соревнований во время поворотов и подныривания под волны. Относится это только к девушкам в бикини. Спортсменок в шортах же можно снимать как угодно. Это вызвало много споров, шуток, недовольств и даже поддержки от родителей, которые не хотят, чтобы их дети видели оголенные части тела.