«Горю нет предела»: Петров об убийстве отца

Первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров на своей официальной странице в социальной сети высказался относительно убийства своего отца — депутата Александра Петрова

Парламентарий был застрелен 24 октября на участке своего загородного дома в коттеджном посёлке Великое в Выборгском районе Ленинградской области. Пуля настигла Петрова, когда он вышел из бани, чтобы окунуться в реку. Убийца мог находиться на другом берегу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В СК сообщают, что убийство было заказным.

Родственник убитого заявил, что смерть отца — это самое страшное, что происходило в его жизни, и сейчас горю потерявшего родителя сына нет предела.

«Сердце как будто само хочет остановиться. Наша семья потеряла самого близкого, дорогого, любимого, искреннего, доброго, честного человека на всём белом свете. Мы с братом, с мамой просто не можем поверить в происходящее. Он ушёл, но он Жив. Жив во мне», — написал Петров в Instagram.