Боня показала новые фото с Сафиным

«Как я смеюсь с Маратом, так не смеюсь ни с кем. Вчера мы забрались на «Собачью Голову». Это очень красивое место прямо над Монако, где открывается шикарный вид… Листай фото», — написала Виктория, обратившись к своим 7,4 млн подписчикам.

Напомним, что в конце сентября Боня отправилась с Сафиным в путешествие. «В жизни он еще краше, чем на любом фото!» — заявила тогда Виктория.

Подписчики Бони оставили под ее новыми фотографиями с Сафиным большое количество комментариев.

varolinatalia: Марат— красавчик! Вы— шикарная и утонченная. Отличный тандем👌

sveta.koskova: Что-то часто Виктория с Матом стали видеться)))❤️🌹 Самое главное, что Вика счастлива в эти моменты)))👍👍👍 А кто что думает, пусть остается у нее за спиной))😉🌹 Викулечка, ты умница!)))❤️❤️❤️

baianova_olga: Все очень красиво. И невероятный вид, и ваша пара. Парня надо брать. Однозначно.

innkasatziya: После Марата девушки удачно выходят замуж 👻

kud_natalya: Красивые и успешные!))

polinacake_s: Да, а для женщины важно, чтобы мужчина умел женщину заставить улыбаться😉 ее это цепляет…👌

milica88: Правда, красивая бы пара получилась. Надеюсь, в скором времени подтвердится😉

goloborodico.masha: От вашей пары прям сердце замирает💖💜💟

ladysun_beautysecret: Ого! Вы друзья? Прекрасно! 👏💞🌞