Боня показала новые фото с Сафиным

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Матч-центр
23 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
2 1
Валенсия Валенсия
23 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
1 1
Кёльн Кёльн
23 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 3
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
24 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Динамо М
Динамо М
3 1
Сочи Сочи
Зенит
Зенит
1 2
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
1 3
Спартак М Спартак М
24 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
1 3
Реал Мадрид Реал Мадрид
Осасуна
Осасуна
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Севилья
Севилья
0 1
Эйбар Эйбар
24 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Майнц
Майнц
2 3
Боруссия М Боруссия М
Бавария
Бавария
5 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 1
Герта Герта
24 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
1 2
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 0
Челси Челси
25 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
0 0
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
0 2
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
3 1
Уфа Уфа
25 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
0 2
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
0 0
Вильярреал Вильярреал
Хетафе
Хетафе
0 1
Гранада Гранада
25 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Арминия Арминия
Вердер
Вердер
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
25 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
2 0
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
0 1
Лестер Сити Лестер Сити
26 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
5 1
Арсенал Арсенал
26 октября

Испанская Примера

1 из 1
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Леванте
Леванте
1 1
Сельта Сельта
26 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Байер
Байер
3 1
Аугсбург Аугсбург
26 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Бёрнли
Бёрнли
0 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
30 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
23:00
Кадис Кадис
30 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
22:30
Штутгарт Штутгарт
30 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
31 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Рубин
Рубин
14:00
Арсенал Арсенал
Спартак М
Спартак М
16:30
Ростов Ростов
Ахмат
Ахмат
16:30
Краснодар Краснодар
31 октября

Испанская Примера

3 из 4
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Реал Мадрид
Реал Мадрид
16:00
Уэска Уэска
Атлетик Б
Атлетик Б
18:15
Севилья Севилья
Осасуна
Осасуна
20:30
Атлетико М Атлетико М
31 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Арминия
Арминия
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Вердер Вердер
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Майнц Майнц
31 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
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Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Челси Челси
Ливерпуль
Ливерпуль
20:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
1 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Уфа
Уфа
12:00
Урал Урал
Химки
Химки
14:00
Зенит Зенит
Ротор
Ротор
16:30
ЦСКА ЦСКА
1 ноября

Испанская Примера

3 из 4
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Бетис
Бетис
16:00
Эльче Эльче
Сельта
Сельта
18:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
20:30
Леванте Леванте
1 ноября

Бундеслига

2 из 2
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Фрайбург
Фрайбург
17:30
Байер Байер
Герта
Герта
20:00
Вольфсбург Вольфсбург
1 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Астон Вилла
Астон Вилла
15:00
Саутгемптон Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Арсенал Арсенал
2 ноября

Испанская Примера

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Вильярреал
Вильярреал
23:00
Вальядолид Вальядолид
2 ноября

Бундеслига

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Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Унион Унион
2 ноября

Английская Премьер-лига

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Фулхэм
Фулхэм
20:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Лестер Сити Лестер Сити
6 ноября

Российская Премьер-лига

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Сочи
Сочи
19:00
Уфа Уфа
6 ноября

Испанская Примера

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Эльче
Эльче
23:00
Сельта Сельта
6 ноября

Бундеслига

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Вердер
Вердер
22:30
Кёльн Кёльн
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Английская Премьер-лига

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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Бёрнли Бёрнли
Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

Виктория Боня выложила новые фото с Маратом Сафиным: «Как я смеюсь с ним, так не смеюсь ни с кем» 

Sport24 и ещё 4 15 часов назад
Боня показала новые фото с Сафиным
Фото: Instagram
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня выложила в инстаграме новые фотографии с экс-теннисистом Маратом Сафином.
«Как я смеюсь с Маратом, так не смеюсь ни с кем. Вчера мы забрались на «Собачью Голову». Это очень красивое место прямо над Монако, где открывается шикарный вид… Листай фото», — написала Виктория, обратившись к своим 7,4 млн подписчикам.
Напомним, что в конце сентября Боня отправилась с Сафиным в путешествие. «В жизни он еще краше, чем на любом фото!» — заявила тогда Виктория.
Подписчики Бони оставили под ее новыми фотографиями с Сафиным большое количество комментариев.
varolinatalia: Марат— красавчик! Вы— шикарная и утонченная. Отличный тандем👌
sveta.koskova: Что-то часто Виктория с Матом стали видеться)))❤️🌹 Самое главное, что Вика счастлива в эти моменты)))👍👍👍 А кто что думает, пусть остается у нее за спиной))😉🌹 Викулечка, ты умница!)))❤️❤️❤️
baianova_olga: Все очень красиво. И невероятный вид, и ваша пара. Парня надо брать. Однозначно.
innkasatziya: После Марата девушки удачно выходят замуж 👻
kud_natalya: Красивые и успешные!))
polinacake_s: Да, а для женщины важно, чтобы мужчина умел женщину заставить улыбаться😉 ее это цепляет…👌
milica88: Правда, красивая бы пара получилась. Надеюсь, в скором времени подтвердится😉
goloborodico.masha: От вашей пары прям сердце замирает💖💜💟
ladysun_beautysecret: Ого! Вы друзья? Прекрасно! 👏💞🌞
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Комментарии
Около спорта , Марат Сафин , Виктория Боня
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