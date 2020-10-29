Теннисиста Зверева обвинили в домашнем насилии

Бывшая девушка немецкого теннисиста Александра Зверева Ольга Шарипова обвинила его в домашнем насилии. Ее слова передает «Чемпионат».
По ее словам, в настоящее время она уже пережила тяжелую ситуацию и готова рассказать о ней публично.
Шарипова заявила, что Зверев душил ее, однако никаких доказательств этого не существует, так как это происходило, когда она оставалась наедине с ним.
«Но я готова пройти детектор лжи, любые проверки, чтобы подтвердить свои слова. Я не требую от него ничего. Просто хочу, чтобы об этом узнали», — сказала девушка.