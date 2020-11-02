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В Лозанне определят будущее российского спорта 

Артём Кульша 7 часов назад
В Лозанне определят будущее российского спорта
Фото: Reuters
В Спортивном арбитражном суде стартуют слушания, которые определят судьбу российского спорта. Об этом сообщает «Спортс.ру».
В 2015 году, как сообщал «Рамблер», Россия была обвинена в создании государственной допинг-системы и лишена права выступать под собственным флагом на Олимпиаде 2018 года, а Российское антидопинговое агентство — статуса соответствия.
В 2018-м Всемирное антидопинговое агентство восстановило РУСАДА в правах и потребовало от России передать базу данных Московской антидопинговой лаборатории. В 2019-м Россия сделала это, нарушив дедлайн. Позже выяснилось, что часть данных была удалена из базы, часть изменена, а сделал это системный администратор Московской лаборатории Евгений Мочалов.
В декабре ВАДА лишило РУСАДА статуса и запретило спортсменам из России в течение четырех лет выступать под флагом своей страны, а также перенесло оттуда множество соревнований.
Россия подала апелляцию в CAS. По ее версии, базу данных могли изменять ее создатели, бежавшие в США, в том числе экс-глава Московской лаборатории Григорий Родченков, а коллективная ответственность за действия отдельных людей неприменима. 2-5 ноября в Спортивном арбитражном суде состоятся слушания по этому делу.

«Исход определит судьбу всего российского спорта на ближайшие четыре года», — сообщает «Спортс.ру».

Слушания пройдут в закрытом формате, арбитрами будут австралиец Марк Уильямс, итальянец Луиджи Фумагалли и француз Хамид Гарави, защищать Россию будут юристы из трех иностранных фирм. В качестве третьей стороны в заседаниях примут участие представители Международных олимпийского и паралимпийского комитетов и Международной федерации хоккея. Вердикт будет вынесен через недели или месяцы.
Видео дня. Дебютный гол Бэйла после возвращения принес «Тоттенхэму» победу в матче АПЛ
Комментарии
Около спорта , Григорий Родченков , Марк Уильямс , Евгений Мочалов , Всемирное антидопинговое агентство
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