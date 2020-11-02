В Лозанне определят будущее российского спорта 

В Спортивном арбитражном суде стартуют слушания, которые определят судьбу российского спорта. Об этом сообщает «Спортс.ру».

В 2015 году, как сообщал «Рамблер», Россия была обвинена в создании государственной допинг-системы и лишена права выступать под собственным флагом на Олимпиаде 2018 года, а Российское антидопинговое агентство — статуса соответствия.

В 2018-м Всемирное антидопинговое агентство восстановило РУСАДА в правах и потребовало от России передать базу данных Московской антидопинговой лаборатории. В 2019-м Россия сделала это, нарушив дедлайн. Позже выяснилось, что часть данных была удалена из базы, часть изменена, а сделал это системный администратор Московской лаборатории Евгений Мочалов

В декабре ВАДА лишило РУСАДА статуса и запретило спортсменам из России в течение четырех лет выступать под флагом своей страны, а также перенесло оттуда множество соревнований.

Россия подала апелляцию в CAS. По ее версии, базу данных могли изменять ее создатели, бежавшие в США, в том числе экс-глава Московской лаборатории Григорий Родченков , а коллективная ответственность за действия отдельных людей неприменима. 2-5 ноября в Спортивном арбитражном суде состоятся слушания по этому делу.

«Исход определит судьбу всего российского спорта на ближайшие четыре года», — сообщает «Спортс.ру».