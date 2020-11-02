Чемпион России по боксу задержан после драки

Чемпион России и Европы по боксу Никита Иванов задержан после драки в поезде, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, инцидент произошел после соревнований в Ульяновске. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения Иванов повздорил с боксером Бассиром Мирсиябовым. Между спортсменами завязалась драка, в результате которой Мирсиябов получил несколько ударов.

В настоящее время пострадавший подключен к аппарату ИВЛ и находится в коме. Ранее боксера госпитализировали после тяжелого нокаута на московском турнире.