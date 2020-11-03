Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова заявила в Instagram, что настоящий мужчина должен обеспечивать женщину.

«Должен ли мужчина обеспечивать женщину? Да. Считаю это показателем настоящего мужчины, который готов взять на себя ответственность. Если этого в отношениях нет, значит это не мужчина, а мальчик», — заявила спортсменка, отвечая на вопросы подписчиков.

Севастьянова также призналась, что не разрешает своему молодому человеку общаться с другими девушками за пределами их общего круга общения.

«Рамблер» писал, что ранее Севастьянова, которая является обладателем золотой медали Олимпиады в групповом многоборье, порадовала поклонников, опубликовав фотографию в нижнем белье.