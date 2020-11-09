«Ручное соло». Западные СМИ о сливе видео Дзюбы

Публикация интимного видео с участием Артема Дзюбы, исключение игрока из сборной России
и лишение капитанской повязки в «Зените»
— самая острая тема воскресенья не только в российских медиа, но и в мировых. Напомним, что вечером в субботу, 7 ноября, в интернете распространилось компрометирующее видео. На нем Дзюба лежит в постели и снимает процесс самоудовлетворения на камеру.
Sport24 собрал реакцию ведущих СМИ о главном скандале осени в РПЛ.
Corrierre dello Sport: видео во время мастурбации — Россия «режет» Дзюбу
Bild: герой чемпионата мира исключен из сборной России
Daily Mail: Нападающий сборной России Артем Дзюба выбыл из состава национальной команды на ближайшие международные матчи после того, как в сети появилось видео, на котором он предположительно мастурбирует
Metro: капитан сборной России Артем Дзюба выбыл из состава из-за утечки видео с мастурбацией
Tuttomercatoweb: видео во время мастурбации: Россия «режет» Дзюбу
Globo Esporte: капитан сборной России Дзюба уличен в интимном видео и выгнан из состава
Lance! : форвард сборной России Дзюба исключен из заявки после утечки интимного видео
Опубликовано видео, на котором нападающий сборной России Артем Дзюба мастурбирует
Metrópoles: сборная России объявила об исключении ее капитана Артема Дзюбы. Нападающий подвергся критики после публикации в сети интимного видео, на котором предположительно снят он. Несмотря на схожесть, Дзюба не подтверждает, что это он
BeSoccer: появило видео с мастурбацией капитана сборной России
Sport Bible: Артем Дзюба исключен из состава сборной России после слитого в сеть видео с мастурбацией
The Sun: русский герой Чемпионата мира и капитан сборной выбыл из заявки сборной после утечки видео с мастурбацией, ставшего вирусным