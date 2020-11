«Ручное соло». Западные СМИ о сливе видео Дзюбы

A comissão técnica da seleção da Rússia anunciou o corte do seu capitão, Artem Dzyuba. O atacante tem sido bombardeado com críticas após um vídeo íntimo ser vazado nas redes, atribuído ao jogador. Apesar da semelhança do homem nas imagens, Dzyuba não confirma ser ele #Metrópoles pic.twitter.com/8w0JHszYzJ— Metrópoles (de ) (@Metropoles) November 8, 2020