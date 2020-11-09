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«Ручное соло». Что пишут западные СМИ о сливе компрометирующего видео Дзюбы

Sport24
4 часа назад
Публикация интимного видео с участием Артема Дзюбы, исключение игрока из сборной России и лишение капитанской повязки в «Зените» — самая острая тема воскресенья не только в российских медиа, но и в мировых. Напомним, что вечером в субботу, 7 ноября, в интернете распространилось компрометирующее видео. На нем Дзюба лежит в постели и снимает процесс самоудовлетворения на камеру.
«Ручное соло». Западные СМИ о сливе видео Дзюбы
Фото: ТАССТАСС
Sport24 собрал реакцию ведущих СМИ о главном скандале осени в РПЛ.
Corrierre dello Sport: видео во время мастурбации — Россия «режет» Дзюбу
sport24
Bild: герой чемпионата мира исключен из сборной России
Bild
L`Equipe: Артем Дзюба стал жертвой интимного видео
Sport24
Daily Mail: Нападающий сборной России Артем Дзюба выбыл из состава национальной команды на ближайшие международные матчи после того, как в сети появилось видео, на котором он предположительно мастурбирует
Sport24
Metro: капитан сборной России Артем Дзюба выбыл из состава из-за утечки видео с мастурбацией
Sport24
Tuttomercatoweb: видео во время мастурбации: Россия «режет» Дзюбу
Sport24
Globo Esporte: капитан сборной России Дзюба уличен в интимном видео и выгнан из состава
Sport24
Lance! : форвард сборной России Дзюба исключен из заявки после утечки интимного видео
Sport24
Опубликовано видео, на котором нападающий сборной России Артем Дзюба мастурбирует
Sport24
Metrópoles: сборная России объявила об исключении ее капитана Артема Дзюбы. Нападающий подвергся критики после публикации в сети интимного видео, на котором предположительно снят он. Несмотря на схожесть, Дзюба не подтверждает, что это он
BeSoccer: появило видео с мастурбацией капитана сборной России
Sport24
Sport Bible: Артем Дзюба исключен из состава сборной России после слитого в сеть видео с мастурбацией
Sport24
The Sun: русский герой Чемпионата мира и капитан сборной выбыл из заявки сборной после утечки видео с мастурбацией, ставшего вирусным
Sport24
Около спорта,Артем Дзюба,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,Bild,Daily Mail,
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