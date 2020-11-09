«Ручное соло». Западные СМИ о сливе видео Дзюбы

Публикация интимного видео с участием Артема Дзюбы, исключение игрока из сборной России и лишение капитанской повязки в «Зените» — самая острая тема воскресенья не только в российских медиа, но и в мировых. Напомним, что вечером в субботу, 7 ноября, в интернете распространилось компрометирующее видео. На нем Дзюба лежит в постели и снимает процесс самоудовлетворения на камеру.

Фото: ТАСС ТАСС

Sport24 собрал реакцию ведущих СМИ о главном скандале осени в РПЛ.

Corrierre dello Sport: видео во время мастурбации — Россия «режет» Дзюбу

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Bild: герой чемпионата мира исключен из сборной России

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Daily Mail: Нападающий сборной России Артем Дзюба выбыл из состава национальной команды на ближайшие международные матчи после того, как в сети появилось видео, на котором он предположительно мастурбирует

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Metro: капитан сборной России Артем Дзюба выбыл из состава из-за утечки видео с мастурбацией

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Tuttomercatoweb: видео во время мастурбации: Россия «режет» Дзюбу

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Globo Esporte: капитан сборной России Дзюба уличен в интимном видео и выгнан из состава

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Lance! : форвард сборной России Дзюба исключен из заявки после утечки интимного видео

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Опубликовано видео, на котором нападающий сборной России Артем Дзюба мастурбирует

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Metrópoles: сборная России объявила об исключении ее капитана Артема Дзюбы. Нападающий подвергся критики после публикации в сети интимного видео, на котором предположительно снят он. Несмотря на схожесть, Дзюба не подтверждает, что это он

A comissão técnica da seleção da Rússia anunciou o corte do seu capitão, Artem Dzyuba. O atacante tem sido bombardeado com críticas após um vídeo íntimo ser vazado nas redes, atribuído ao jogador. Apesar da semelhança do homem nas imagens, Dzyuba não confirma ser ele #Metrópoles pic.twitter.com/8w0JHszYzJ— Metrópoles (de ) (@Metropoles) November 8, 2020

BeSoccer: появило видео с мастурбацией капитана сборной России

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Sport Bible: Артем Дзюба исключен из состава сборной России после слитого в сеть видео с мастурбацией

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The Sun: русский герой Чемпионата мира и капитан сборной выбыл из заявки сборной после утечки видео с мастурбацией, ставшего вирусным