Это'О попал в ДТП

Бывший нападающий футбольных клубов "Реал" , "Барселона" и "Анжи" Самюэль Это'О стал участником дорожно-транспортного происшествия в Камеруне. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация Би-би-си

Отмечается, что авария была серьезной, на месте происшествия работала скорая помощь. Однако 39-летний камерунец не получил серьезных повреждений.

Это'О завершил карьеру в прошлом году, последним клубом камерунца был катарский "Катар СК". В составе махачкалинского "Анжи" игрок провел 73 матча, в которых забил 36 мячей и сделал 16 голевых передач. Также камерунец выступал за испанские клубы "Реал" (Мадрид), "Мальорка", "Барселона", "Леганес" и "Эспаньол", итальянские "Интер" и "Сампдорию", английские "Челси" и "Эвертон", турецкие "Антальяспор" и "Коньяспор". Он трижды становился чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов, дважды — обладателем Кубков Испании и Италии, Суперкубка Испании, по одному разу выигрывал чемпионат Италии, Суперкубок Италии, клубный чемпионат мира.

В составе сборной Камеруна он провел 118 матчей, в которых забил 58 мячей, что является лучшим показателем в истории национальной команды. Вместе со сборной Это'О стал чемпионом Олимпийских игр (2000), двукратным победителем Кубка африканских наций (2000, 2002). Он четыре раза признавался игроком года в Африке.