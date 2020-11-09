Известная актриса разделась в поддержку Дзюбы

Актриса Варвара Шмыкова выступила в Instagram в поддержку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, вокруг которого разгорелся секс-скандал.

сборной России «Рамблер» писал, что в сети появилось интимное видео с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой . После чего футболист закрыл профиль в Instagram и обратился к болельщикам, отметив, что «все мы грешны». Он также поблагодарил всех, кто поддержал его в трудную минуту.

Шмыкова, известная по роли в сериале «Чики», опубликовала в соцсети фото в поддержку футболиста. Она позирует обнаженной у зеркала в ванной, прикрыв грудь рукой.

«Я/Мы Дзюба», — подписала фотографию актриса.