Известная актриса разделась в поддержку Дзюбы

Актриса Варвара Шмыкова выступила в Instagram в поддержку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, вокруг которого разгорелся секс-скандал.
«Рамблер» писал, что в сети появилось интимное видео с нападающим петербургского «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой. После чего футболист закрыл профиль в Instagram и обратился к болельщикам, отметив, что «все мы грешны». Он также поблагодарил всех, кто поддержал его в трудную минуту.
Шмыкова, известная по роли в сериале «Чики», опубликовала в соцсети фото в поддержку футболиста. Она позирует обнаженной у зеркала в ванной, прикрыв грудь рукой.
«Я/Мы Дзюба», — подписала фотографию актриса.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что спортсмен не будет вызван на ближайшие матчи национальной команды. При этом болельщики освистали Дзюбу во время игры «Зенита» с «Краснодаром».