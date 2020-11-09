«Пора осуждать»: Кирокоров прокомментировал инцидент с Дзюбой 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Матч-центр
2 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
2 0
Вальядолид Вальядолид
2 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 3
Унион Унион
2 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
2 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 4
Лестер Сити Лестер Сити
6 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
1 1
Уфа Уфа
6 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
1 1
Сельта Сельта
6 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
1 1
Кёльн Кёльн
6 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Бёрнли Бёрнли
Саутгемптон
Саутгемптон
2 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
7 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
2 2
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
1 1
Ротор Ротор
Тамбов
Тамбов
0 1
Ахмат Ахмат
7 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
1 1
Эйбар Эйбар
Барселона
Барселона
5 2
Бетис Бетис
Севилья
Севилья
1 0
Осасуна Осасуна
7 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
3 0
Фрайбург Фрайбург
Майнц
Майнц
2 2
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
0 3
Герта Герта
7 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
1 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
4 1
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Челси
Челси
4 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
8 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Химки
Химки
2 0
Рубин Рубин
ЦСКА
ЦСКА
2 0
Ростов Ростов
Динамо М
Динамо М
5 1
Локомотив М Локомотив М
8 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
1 3
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 0
Гранада Гранада
Леванте
Леванте
1 1
Алавес Алавес
8 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
4 3
Боруссия М Боруссия М
8 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Лестер Сити
Лестер Сити
1 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 1
Ливерпуль Ливерпуль

«Пора осуждать»: Кирокоров прокомментировал инцидент с Дзюбой 

Павел Тиунов 1 час назад
«Пора осуждать»: Кирокоров прокомментировал инцидент с Дзюбой
Фото: РИА Новости
Филипп Киркоров отреагировал на секс-скандал с участием нападающего сборной России по футболу Артёма Дзюбы. «Поп-король» отечественной сцены выразил недоумение, как за «одну секунду» могли стереть все заслуги именитого спортсмена.
Как сообщал «Рамблер», несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором нападающий сборной России по футболу занимается самоудовлетворением. Позже спортсмен пояснил, что он ожидал подобного развития событий, поскольку пару недель назад его телефон взломали. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Накануне, главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов заявил, что было решено не приглашать Дзюбу на сборы. По его словам, сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией, «не отвлекаясь на посторонние вещи». Дзюбу не пригласили, чтобы «оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста», резюмировал Черчесов, подчеркнув, что у спортсмена будет время «нормализовать ситуацию».
Филипп Киркоров на своей странице в Instagram заявил, что заслуги Артема Дзюбы «невозможно преуменьшить». Он отметил, что благодаря спортсмену сборная добилась впечатляющих успехов на домашнем чемпионате мира, а популяризация футбола в стране выгла на новый уровень.

«Почему же так моментально все заслуги стираются из-за утечки личной жизни? За секунду!» — написал певец (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Артист выразил уверенность, что закон должен защищать право публичного человека на частную жизнь, а публикация фото и видео без его разрешения должна преследоваться.

«Пора осуждать тех, кто публикует видео. Всегда остаются безнаказанными эти мошенники, а страдают заложники ситуации», — констатировал Киркоров.

Певец также призвал публичных людей поддержать «талантливого спортсмена» и проявить солидарность.
Видео дня. «Арсенал» проиграл «Астон Вилле»
Комментарии 2
Около спорта , Филипп Киркоров , Станислав Черчесов , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Сердце остановилось прямо на вокзале»
00:52
«Сердце остановилось прямо на вокзале»
Футбол Статьи
«Я увел у вас жену, но она этого хотела»
01:59
«Я увел у вас жену, но она этого хотела»
Около спорта
Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу
00:30
Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу
Футбол
Миссия невыполнима-2
00:30
Миссия невыполнима-2
Футбол
Миссия невыполнима
00:30
Миссия невыполнима
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение