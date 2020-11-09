«Пора осуждать»: Кирокоров прокомментировал инцидент с Дзюбой 

Филипп Киркоров отреагировал на секс-скандал с участием нападающего сборной России по футболу Артёма Дзюбы. «Поп-король» отечественной сцены выразил недоумение, как за «одну секунду» могли стереть все заслуги именитого спортсмена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 8 Ноя 2020 в 11:30 PST Как сообщал «Рамблер», несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором нападающий сборной России по футболу занимается самоудовлетворением. Позже спортсмен пояснил, что он ожидал подобного развития событий, поскольку пару недель назад его телефон взломали. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Накануне, главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов заявил, что было решено не приглашать Дзюбу на сборы. По его словам, сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией, «не отвлекаясь на посторонние вещи». Дзюбу не пригласили, чтобы «оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста», резюмировал Черчесов, подчеркнув, что у спортсмена будет время «нормализовать ситуацию».

Филипп Киркоров на своей странице в Instagram заявил, что заслуги Артема Дзюбы «невозможно преуменьшить». Он отметил, что благодаря спортсмену сборная добилась впечатляющих успехов на домашнем чемпионате мира, а популяризация футбола в стране выгла на новый уровень.

«Почему же так моментально все заслуги стираются из-за утечки личной жизни? За секунду!» — написал певец (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Артист выразил уверенность, что закон должен защищать право публичного человека на частную жизнь, а публикация фото и видео без его разрешения должна преследоваться.

«Пора осуждать тех, кто публикует видео. Всегда остаются безнаказанными эти мошенники, а страдают заложники ситуации», — констатировал Киркоров.

Певец также призвал публичных людей поддержать «талантливого спортсмена» и проявить солидарность.