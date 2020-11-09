«Заткнитесь»: священник заступился за Дзюбу 

Священник Павел Островский заступился за футболиста Артема Дзюбу, оказавшегося в центре секс-скандала, и осудил тех, кто издевается над спортсменом. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Рамблер» писал, что в Сети появилось интимное видео с Артемом Дзюбой . Позже спортсмен пояснил, что ожидал подобного развития событий, поскольку пару недель назад его телефон взломали. Футболист обратился к болельщикам, заявив, что «все мы грешны». В свою очередь главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов заявил, что было решено не приглашать Дзюбу на сборы.

По его словам, сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией, «не отвлекаясь на посторонние вещи». Черчесов подчеркнул, что у спортсмена будет время «нормализовать ситуацию».

Священник Павел Островский выразил возмущение по поводу травли Артема Дзюбы и отметил, что «единицы из мужчин никогда не мастурбировали».

«И никому бы не захотелось, чтобы кто-то увидел бы их за этим нецензурным занятием. Соответственно, исходя из принципа — относись к человеку так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе — мне хочется сказать всем насмешникам: «Заткнитесь!»», — заявил он.

Священнослужитель также отметил, что у осуждающих футболиста «рыльце также в пушку».

«И вместо того, чтобы покрыть его слабость, хотя бы ради той радости, которую он вам же доставил во время чемпионата мира по футболу, вы мигом от него отворачиваетесь, делая презрительные моськи», — подчеркнул он.