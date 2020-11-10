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«Красивый орган. Очень эротично играет на кожаном фаготе» 

Павел Тиунов 13 часов назад
«Красивый орган. Очень эротично играет на кожаном фаготе»
Фото: РИА Новости
Светская львица Алена Кравец рассказала о знакомых футболистах, которые «ублажают друг друга» в попытке снять напряжение после матчей, сообщает «Дни.ру». Так, девушка отреагировала на секс-скандал с нападающем национальной сборной по Артемом Дзюбой.
Как сообщал «Рамблер», несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором футболист занимается самоудовлетворением. Позже спортсмен пояснил, что он ожидал подобного развития событий, поскольку пару недель назад его телефон взломали. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов заявил, что было решено не приглашать Дзюбу на сборы. По его словам, сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией, «не отвлекаясь на посторонние вещи».

«Ну, поласкал себя мужик — эка невидаль», — прокомментировала инцидент с Дзюбой Алена Кравец.

Она назвала футболиста «красивым мужиком» с «красивым органом», который «очень эротично» играет на «кожаном фаготе». По ее словам, в желании мужчины «себя побаловать» нет ничего страшного. При этом Кравец выразила сожаление, что интимное видео спортсмена было выложено на всеобщее обозрение, поскольку теперь хейтеры будут оскорблять его и всю команду.

«Если бы какой-нибудь токарь Петя Иванов занимался этим, всем было бы плевать», — отметила она.

По словам Кравец, у нее много знакомых футболистов, которые не гнушаются расслабляться друг с другом в раздевалках после матчей.

«Люди по своей природе бисексуальны, и нельзя их осуждать за маленькие шалости», — резюмировала она.

Кроме Кравец Артема Дзюбу также поддержали Филипп Киркоров, Маргарита Симоньян, Сергей Шнуров, священник Павел Островский, актриса Варвара Шмыкова и другие.
Видео дня. «Астон Вилла» в гостях разгромила «Арсенал»
Комментарии 19
Около спорта , Филипп Киркоров , Павел Островский , Станислав Черчесов , Варвара Шмыкова , Артем Дзюба , Маргарита Симоньян , Алена Кравец , Сергей Шнуров
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