Раскрыто имя «слившей» секс-видео с Дзюбой девушки 

Компрометирующее футболиста Артема Дзюбу видео опубликовала блогер Наталья Веретенникова , которая сейчас живет в Индии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Рамблер» писал, что ранее в Сети появилось интимное видео с Артемом Дзюбой . На фоне разразившегося секс-скандала спортсмен обратился к болельщикам, заявив, что «все мы грешны». А главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что футболисты должны соответствовать «уровню и статусу игрока национальной команды и на футбольном поле, и за его пределами». По словам Черчесова, Дзюбу решили не вызывать на сбор, чтобы оградить и его, и команду «от излишнего негатива».

Ролик с участием спортсмена опубликовала уроженка Ленинского района Еврейской автономной области, живущая сейчас в Индии, Наталья Веретенникова, отмечает «Комсомольская правда».

По информации издания, есть данные, что именно с ней футболист общался по видеосвязи в тот момент, когда себя снимал. Сама же девушка назвала видео «просто прекрасным».

«Знаете, друзья, после этого видео с Дзюбой мне пришло очень много сообщений от мужской части о том, что это видео очень отвратительное, что Дзюба тоже очень отвратительный. Что вам хочу сказать: видео просто прекрасное, поверьте мне… Ну, серьезно», — приводит газета слова блогера.

При этом Наталья Веретенникова отметила, что ее уже начали открыто травить и она опасается за свою жизнь.