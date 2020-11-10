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Раскрыто имя «слившей» секс-видео с Дзюбой девушки 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Компрометирующее футболиста Артема Дзюбу видео опубликовала блогер Наталья Веретенникова, которая сейчас живет в Индии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Рамблер» писал, что ранее в Сети появилось интимное видео с Артемом Дзюбой. На фоне разразившегося секс-скандала спортсмен обратился к болельщикам, заявив, что «все мы грешны». А главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что футболисты должны соответствовать «уровню и статусу игрока национальной команды и на футбольном поле, и за его пределами». По словам Черчесова, Дзюбу решили не вызывать на сбор, чтобы оградить и его, и команду «от излишнего негатива».
Россияне встали на защиту Дзюбы
Ролик с участием спортсмена опубликовала уроженка Ленинского района Еврейской автономной области, живущая сейчас в Индии, Наталья Веретенникова, отмечает «Комсомольская правда».
По информации издания, есть данные, что именно с ней футболист общался по видеосвязи в тот момент, когда себя снимал. Сама же девушка назвала видео «просто прекрасным».

«Знаете, друзья, после этого видео с Дзюбой мне пришло очень много сообщений от мужской части о том, что это видео очень отвратительное, что Дзюба тоже очень отвратительный. Что вам хочу сказать: видео просто прекрасное, поверьте мне… Ну, серьезно», — приводит газета слова блогера.

При этом Наталья Веретенникова отметила, что ее уже начали открыто травить и она опасается за свою жизнь.
Ранее посты в поддержку Дзюбы опубликовали певица Светлана Лобода, журналистка Ксения Собчак, телеведущий Андрей Малахов, певец Дмитрий Маликов и другие знаменитости. При этом певец Филипп Киркоров выразил недоумение, как за «одну секунду» могли стереть все заслуги именитого спортсмена. По мнению артиста, закон должен защищать право публичного человека на частную жизнь, а публикация фото и видео без его разрешения должна преследоваться.
Комментарии 247
Около спорта , Видео , Филипп Киркоров , Станислав Черчесов , Светлана Лобода , Андрей Малахов , Артем Дзюба , Дмитрий Маликов , Ксения Собчак , Наталья Веретенникова , СБОРНАЯ РОССИИ , Комсомольская правда
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