Пилоты нарисовали в небе фаллос в поддержку Дзюбы

Пилоты авиакомпании «Победа» выписали в небе силуэт фаллоса в поддержку оказавшегося в центре секс-скандала футболиста Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Подъём!».
«Рамблер» писал, что ранее в Сети появилось интимное видео с Артемом Дзюбой. На фоне разразившегося секс-скандала спортсмен обратился к болельщикам, заявив, что «все мы грешны». А главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что футболисты должны соответствовать «уровню и статусу игрока национальной команды и на футбольном поле, и за его пределами». По словам Черчесова, Дзюбу решили не вызывать на сбор, чтобы оградить и его, и команду «от излишнего негатива».
По данным сервиса Flightradar, пилоты самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Екатеринбург, находясь в зоне ожидания, выполнили ряд маневров, в результате чего траектория полета стала похожа на огромный фаллос.
«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артёму Дзюбе и показали свое отношение к его травле», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Ранее Дзюбу поддержали певица Светлана Лобода, журналистка Ксения Собчак, телеведущие Иван Ургант и Андрей Малахов, певец Дмитрий Маликов и другие знаменитости.