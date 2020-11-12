Пилоты нарисовали в небе фаллос в поддержку Дзюбы

«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артёму Дзюбе и показали свое отношение к его травле», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.