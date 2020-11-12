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Скандал вокруг Дзюбы привел к появлению нового глагола 

Вероника Полынина 3 часа назад
Скандал с Дзюбой привел к появлению нового слова
Фото: ТАСС
Скандальная история вокруг форварда "Зенита" Артема Дзюбы получила продолжение. Слово "дзюбить" в Сети стали использовать в качестве синонима слова "мастурбировать".
Филологи оценили шансы глагола «дзюбить», появившегося после скандала с интимным видео нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, закрепиться в русском языке.
Первый канал отреагировал на секс-скандал с Дзюбой
Проректор Института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий заявил «Подъему», что глагол «дзюбить», означающий «мастурбировать», очень скоро забудется.

«Очень быстро забудут про Дзюбу, для русского языка это событие — песчинка. Ноль шансов, что это слово попадет в какие-либо словари, даже жаргонной молодежной лексики», — уверен ученый.

Старший научный сотрудник Института русского языка РАН Оксана Грунченко согласна с коллегой.
По ее мнению, через пару недель никто не вспомнит об этом слове, потому что оно привязано к новостному поводу и актуально здесь и сейчас.
Как сообщал «Рамблер», несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором футболист занимается самоудовлетворением. Позже спортсмен пояснил, что он ожидал подобного развития событий, поскольку пару недель назад его телефон взломали. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс.
Главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов заявил, что было решено не приглашать Дзюбу на сборы. По его словам, сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией, «не отвлекаясь на посторонние вещи».
Видео дня. Топ-5 голов восьмого тура Английской Премьер-лиги
Комментарии 87
Около спорта , Станислав Черчесов , Михаил Осадчий , Зенит , РАН , СБОРНАЯ РОССИИ
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