Скандал с Дзюбой привел к появлению нового слова

Скандальная история вокруг форварда "Зенита" Артема Дзюбы получила продолжение. Слово "дзюбить" в Сети стали использовать в качестве синонима слова "мастурбировать".

Филологи оценили шансы глагола «дзюбить», появившегося после скандала с интимным видео нападающего «Зенита» сборной России Артема Дзюбы, закрепиться в русском языке.

Проректор Института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий заявил «Подъему», что глагол «дзюбить», означающий «мастурбировать», очень скоро забудется.

«Очень быстро забудут про Дзюбу, для русского языка это событие — песчинка. Ноль шансов, что это слово попадет в какие-либо словари, даже жаргонной молодежной лексики», — уверен ученый.

Старший научный сотрудник Института русского языка РАН Оксана Грунченко согласна с коллегой.

По ее мнению, через пару недель никто не вспомнит об этом слове, потому что оно привязано к новостному поводу и актуально здесь и сейчас.

Как сообщал «Рамблер», несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором футболист занимается самоудовлетворением. Позже спортсмен пояснил, что он ожидал подобного развития событий, поскольку пару недель назад его телефон взломали. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс.