Избитый Широковым арбитр отказался от мировой

Инцидент с участием Широкова случился на любительском турнире 10 августа. Бывший капитан сборной России накричал на арбитра за то, что он не поставил пенальти, а когда увидел перед собой красную карточку, ударил его в лицо и пытался добить ногами. На прошлой неделе Широков признал вину в деле об избиении Данченкова и попросил рассмотреть дело в особом порядке.

«Тут несколько факторов. Во-первых, отношение к ситуации и человеку. В тот момент Широков не считал себя виноватым. Думал, что абсолютно прав, кидая по ходу дела различные фразы, как та, что я уже упоминал. Была еще фраза: «Это вам за вчерашнее». За день до этого была игра «Спартак» — «Сочи»… Никаких извинений я не получил даже в устной форме. Единственное, что было предпринято на месте: Широков хотел поговорить со мной один на один, но я наотрез отказался. Как понимаю, он хотел этот конфликт закрыть. Но я считаю, что нанесен удар не только по моему имиджу, но и по имиджу судейского корпуса в целом.

Цель — дойти до суда. Как он посчитает нужным, так и произойдет. Всеми вопросами занимаются адвокаты, я им полностью доверяю. Могу только сказать, что возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 2 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью» из хулиганских побуждений).

Готов ли я пойти на мировую с Широковым? Думаю, что нет. Пожму ли ему руку, придется встретиться с ним на поле? Скажем так, если он первым инициирует рукопожатие, то я, естественно, пожму ему руку», — приводит слова Данченкова «Советский спорт».