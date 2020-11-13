Требовали 5 млн долларов: Дзюба обратился в ФСБ 

Футболисту Артему Дзюбе обещали не публиковать скандальное видео с мастурбацией, если он заплатит 5 миллионов долларов, сообщает «Фонтанка.ру». Спортсмен отказался.

Журналисты, ссылаясь на анонимный источник, отметили, что Дзюба обратился к сотрудникам ФСБ через губернатора Тульской области Алексея Дюмина , с которым его связывают давние дружеские отношения.

Футболист заявил правоохранителям, что за несколько дней до публикации скандального ролика на него вышел человек, который пообещал не выкладывать видео в Сеть за солидное вознаграждение. Речь шла о сумме в 5 миллионов долларов.

«Личность шантажиста известна и самому Артему, и правоохранительным органам», — говорится в статье.

Дзюба отказался из-за того, что сумма для него оказалась слишком большой, а также потому, что гарантии сохранения видео в тайне не было. При этом спортсмен записал диалог с вымогателем. Запись разговора он передал контрразведчикам. По словам журналистов, имеющихся доказательств хватит для возбуждения уголовного дела.