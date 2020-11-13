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Требовали 5 млн долларов: Дзюба обратился в ФСБ 

Павел Тиунов 38 минут назад
Футболисту Артему Дзюбе обещали не публиковать скандальное видео с мастурбацией, если он заплатит 5 миллионов долларов, сообщает «Фонтанка.ру». Спортсмен отказался.
Журналисты, ссылаясь на анонимный источник, отметили, что Дзюба обратился к сотрудникам ФСБ через губернатора Тульской области Алексея Дюмина, с которым его связывают давние дружеские отношения.
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Футболист заявил правоохранителям, что за несколько дней до публикации скандального ролика на него вышел человек, который пообещал не выкладывать видео в Сеть за солидное вознаграждение. Речь шла о сумме в 5 миллионов долларов.

«Личность шантажиста известна и самому Артему, и правоохранительным органам», — говорится в статье.

Дзюба отказался из-за того, что сумма для него оказалась слишком большой, а также потому, что гарантии сохранения видео в тайне не было. При этом спортсмен записал диалог с вымогателем. Запись разговора он передал контрразведчикам. По словам журналистов, имеющихся доказательств хватит для возбуждения уголовного дела.
Как сообщал «Рамблер», несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором футболист занимается самоудовлетворением. Позже спортсмен пояснил, что он ожидал подобного развития событий, поскольку пару недель назад его телефон взломали. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов заявил, что было решено не приглашать Дзюбу на сборы. По его словам, сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией, «не отвлекаясь на посторонние вещи».
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Около спорта , Видео , Станислав Черчесов , Алексей Дюмин , ФСБ , МВД , Фонтанка.Ру
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