Бойца MMA Дацика освободили из колонии

В июне Дацика приговорили к году заключения за незаконное пересечение границы с Эстонией. Его задержали в декабре, когда он пытался помочь своему другу уплыть через границу на лодке. 12 ноября РИА Новости сообщало, что прокуратура обжаловала ходатайство об его условно-досрочном освобождении, но Ленинградский облсуд не удовлетворил это требование.

Дацик также известен своей борьбой с проститутками. В 2016 году он напал на несколько борделей в Санкт-Петербурге, после чего заставил некоторых сотрудниц и клиентов заведений пройти голыми по улице. В 2018 году он получил 3,5 года колонии, а в феврале 2019 года вышел на свободу в связи с истечением срока давности.