Тактаров отреагировал на избиение Харитонова 

Тактаров написал стихотворение под названием «Про братьев и алкашей». «Чтоб смысл и мудрость жизни вы познали, никто вам не сказал предатель, скряга, трус, чтоб в жизни следущей на Вас не нападали… Митрон по яйцам, по зубам ингуш!» — заявил он, попросив подписчиков не судить его строго за написанное.

Нападение на Харитонова произошло 13 ноября. Отмечалось, что злоумышленник нанес 40-летнему тяжеловесу несколько ударов кастетом, в результате бойца госпитализировали. Позже появилось видео потасовки. Также стало известно, что Яндиев накинулся на Харитонова после словесного конфликта. Харитонова госпитализировали, он будет прооперирован