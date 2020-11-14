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Тактаров отреагировал на избиение Харитонова 

Lenta.ru 4 часа назад
Тактаров отреагировал на избиение Харитонова
Фото: РИА Новости
Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров в Instagram отреагировал на избиение Сергея Харитонова другим бойцом ММА Адамом Яндиевым по прозвищу «Борода».
Тактаров написал стихотворение под названием «Про братьев и алкашей». «Чтоб смысл и мудрость жизни вы познали, никто вам не сказал предатель, скряга, трус, чтоб в жизни следущей на Вас не нападали… Митрон по яйцам, по зубам ингуш!» — заявил он, попросив подписчиков не судить его строго за написанное.
Нападение на Харитонова произошло 13 ноября. Отмечалось, что злоумышленник нанес 40-летнему тяжеловесу несколько ударов кастетом, в результате бойца госпитализировали. Позже появилось видео потасовки. Также стало известно, что Яндиев накинулся на Харитонова после словесного конфликта. Харитонова госпитализировали, он будет прооперирован.
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