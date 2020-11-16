«Хайпануть»: «любовница» Дзюбы сделала признание 

Блогер Наталья Веретенникова заявила, что не сливала интимное видео с мастурбацией Артема Дзюбы. Она подчеркнула, что смонтировала скандальный ролик со своим участием «ради хайпа» и пожаловалась на травлю, которая обрушилась на нее в соцсетях, сообщает РИА ФАН Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ назвали Веретенникову «любовницей Дзюбы», которая опозорила спортсмена. Поводом для такого вывода стал видеоролик, в котором Дзюба в момент самоудовлетворения якобы находился на видеосвязи с блогером.
Веретенникова, которая в настоящее время постоянно живет в Индии, заявила, что ролик был смонтирован с целью «хайпануть», а между ней и Дзюбой нет никаких близких отношений.
Девушка пожаловалась, что с подачи СМИ ее уже окрестили «женщиной легкого поведения» и начали травить в Сети. В адрес блогера звучат даже угрозы: ей рекомендуют купить «бронежилет» и «каску», а также ходить и «оглядываться».
13 ноября журналисты «Фонтанки», ссылаясь на анонимный источник, сообщили, что Дзюба обратился к сотрудникам ФСБ через губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Футболист заявил правоохранителям, что за несколько дней до публикации скандального ролика на него вышел человек, который пообещал не выкладывать видео в Сеть за солидное вознаграждение. Речь шла о 5 миллионах долларов. Дзюба отказался из-за того, что сумма для него оказалась слишком большой, а также потому, что гарантии сохранения видео в тайне не было. При этом спортсмен записал диалог с вымогателем. Запись разговора он передал контрразведчикам. По словам журналистов, имеющихся доказательств хватит для возбуждения уголовного дела.