Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на новость о том, что сенат США принял антидопинговый законопроект, названный в честь бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
«У нас тоже куча законов, которые мы называем какими-то именами. По допингу у нас уже давно принято постановление, поэтому здесь американцы не первооткрыватели. Что мы везде врагов ищем? Они принимают закон у себя, а не против кого-то! Это решение будет действовать на территории США.
Что касается того факта, что закон назвали в честь Родченкова, — ну и что? У закона есть номер, просто мало кто об этом знает. Ничего страшного в этом нет, тем более этого требует МОК, который говорит, что в борьбе с допингом должны быть национальные программы и законодательства», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.