«Что мы везде врагов ищем?»

Что касается того факта, что закон назвали в честь Родченкова, — ну и что? У закона есть номер, просто мало кто об этом знает. Ничего страшного в этом нет, тем более этого требует МОК, который говорит, что в борьбе с допингом должны быть национальные программы и законодательства», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.