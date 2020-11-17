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Яндиев процитировал Путина после избиения Харитонова 

Вероника Полынина 25 минут назад
Боец Адам Яндиев оправдался за избиение коллеги Сергея Харитонова словами президента России Владимира Путина.
Адам Яндиев представил свою версию конфликта с Сергеем Харитоновым и Русланов Абдо.
По словам спортсмена, он хотел добиться от Харитонова извинений за то, что тот рассказал общим знакомым о долгах, которые Яндиев ему не отдает.
Яндиев признал, что брал деньги у Харитонова, но заявил, что не подозревал о том, что они давались в долг, а не безвозмездно, по дружбе.
Начало драки Харитонова с другим бойцом ММА попало на видео
Когда он явился к Харитонову с требованиями извиниться, тот послал его, после чего и последовала драка.

«Сергей полностью меня спровоцировал, вёл себя так, чтобы это произошло. Но если бы я проглотил то, что он мне сказал, как он меня обматерил, дальше он меня ударил бы своей кувалдой по голове и спокойно ушёл», — уверен Яндиев.

По словам спортсмена, он поступил по принципу, озвученному президентом России Владимиром Путиным.

«Как сказал наш уважаемый Владимир Владимирович «Если драка неизбежна — бить надо первым», — отметил Яндиев.

Как сообщал «Рамблер», 13 ноября между бойцами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым произошел конфликт, переросший в драку. В результате инцидента Харитонов оказался в больнице с черепно-мозговой травмой, повреждением глаза и переломом носа со смещением.
Зачинщик драки Адам Яндиев был задержан полицией на 48 часов, в отношении него возбуждено два уголовных дела — по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганства и по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия.
Харитонов и второй пострадавший от рук Яндиева боец Руслан Абдо утверждают, что оппонент напал на них с кастетом. Сам Яндиев это отрицает.
Комментарии 18
Около спорта , Видео , Адам Яндиев , Сергей Харитонов , Владимир Путин
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