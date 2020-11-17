Адам Яндиев представил свою версию конфликта с Сергеем Харитоновым и Русланов Абдо.

По словам спортсмена, он хотел добиться от Харитонова извинений за то, что тот рассказал общим знакомым о долгах, которые Яндиев ему не отдает.

Яндиев признал, что брал деньги у Харитонова, но заявил, что не подозревал о том, что они давались в долг, а не безвозмездно, по дружбе.

Когда он явился к Харитонову с требованиями извиниться, тот послал его, после чего и последовала драка.

«Сергей полностью меня спровоцировал, вёл себя так, чтобы это произошло. Но если бы я проглотил то, что он мне сказал, как он меня обматерил, дальше он меня ударил бы своей кувалдой по голове и спокойно ушёл», — уверен Яндиев.

По словам спортсмена, он поступил по принципу, озвученному президентом России Владимиром Путиным.

«Как сказал наш уважаемый Владимир Владимирович «Если драка неизбежна — бить надо первым», — отметил Яндиев.

Как сообщал «Рамблер», 13 ноября между бойцами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым произошел конфликт, переросший в драку. В результате инцидента Харитонов оказался в больнице с черепно-мозговой травмой, повреждением глаза и переломом носа со смещением.

Зачинщик драки Адам Яндиев был задержан полицией на 48 часов, в отношении него возбуждено два уголовных дела — по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганства и по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия.

Харитонов и второй пострадавший от рук Яндиева боец Руслан Абдо утверждают, что оппонент напал на них с кастетом. Сам Яндиев это отрицает.