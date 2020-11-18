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«Попа у меня сочная» 

Павел Тиунов 2 часа назад
«Попа у меня сочная»
Фото: соцсети
Супруга хоккеиста «Ак Барса» Виктора Тихонова заявила подписчикам в Instagram, что раньше болела анорексией, сообщает издание Sport24. Проблемы с весом теперь у Евгении Тихоновой позади: она набрала мышечную массу и стала обладательницей «сочной попы».
Запись появилась в сториз на странице Тихоновой в соцсети. Супруга спортсмена опубликовала фотографию, на которой она выглядит очень стройной. Девушка подчеркнула, что когда был сделан снимок, она весила всего 42 килограмма и страдала анорексией, от чего у нее возникли проблемы с желудком и сердцем.

«Спасла меня университетский доктор, которая насильно посадила под капельницу и объяснила, что меня ждет, если не начну правильно питаться», — написала Тихонова.

В настоящее время жена хоккеиста, по ее словам, набрала вес до 60 кг: у нее появились мускулы на руках и ногах, а попа стала «сочной». Тихонова также добавила, что она абсолютно равнодушна к мнению людей насчет своей персоны.
«Рамблер» писал, что ранее певица Юлия Савичева рассказала, что несколько лет страдала от анорексии и весила всего 37 килограмм при росте в 160 см. Из этого состояния, по словам Савичевой, ее вывело участие в «Фабрике звезд 2». Она начала есть после того, как продюсер Максим Фадеев заявил, что не возьмет девушку на проект, если она не будет хорошо питаться.
Видео дня. «Вест Хэм» обыграл «Фулхэм» в матче 8-го тура АПЛ
Комментарии
Около спорта , Максим Фадеев , Виктор Тихонов , Юлия Савичева
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