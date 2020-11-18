«Попа у меня сочная» 

Супруга хоккеиста «Ак Барса» Виктора Тихонова заявила подписчикам в Instagram, что раньше болела анорексией, сообщает издание Sport24. Проблемы с весом теперь у Евгении Тихоновой позади: она набрала мышечную массу и стала обладательницей «сочной попы».
Запись появилась в сториз на странице Тихоновой в соцсети. Супруга спортсмена опубликовала фотографию, на которой она выглядит очень стройной. Девушка подчеркнула, что когда был сделан снимок, она весила всего 42 килограмма и страдала анорексией, от чего у нее возникли проблемы с желудком и сердцем.
«Спасла меня университетский доктор, которая насильно посадила под капельницу и объяснила, что меня ждет, если не начну правильно питаться», — написала Тихонова.
В настоящее время жена хоккеиста, по ее словам, набрала вес до 60 кг: у нее появились мускулы на руках и ногах, а попа стала «сочной». Тихонова также добавила, что она абсолютно равнодушна к мнению людей насчет своей персоны.
«Рамблер» писал, что ранее певица Юлия Савичева рассказала, что несколько лет страдала от анорексии и весила всего 37 килограмм при росте в 160 см. Из этого состояния, по словам Савичевой, ее вывело участие в «Фабрике звезд 2». Она начала есть после того, как продюсер Максим Фадеев заявил, что не возьмет девушку на проект, если она не будет хорошо питаться.