Избиение судьи: раскрыт план Широкова в суде

Роман Широков , избивший футбольного арбитра Никиту Данченкова во время матча, намерен провести суд по данному делу в особом порядке. Таким образом он сможет добиться минимального наказания. Сторона потерпевшего выступает категорически против этого.

10 августа бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков во время матча любительского футбольного турнира избил арбитра Никиту Данченкова. В одном из эпизодов судья показал именитому хавбеку прямую красную карточку за неспортивное и агрессивное поведение, на что в ответ Широков сначала ударил судью по лицу, а затем предпринял попытку добить уже лежачего Данченкова ногами.

На футболиста в итоге было заведено уголовное дело по пункту «а» части второй статьи 115 УК РФ («умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений»). Наказание за преступление, совершенное по данной статье, составляет до двух лет лишения свободы.

Сам Широков свою вину признал и попросил Мировой суд рассмотреть дело в особом порядке, получив на это согласие. Первое заседание должно состояться 25 ноября.

Однако сторона потерпевшего выступает категорически против данного решения. Как утверждает адвокат Данченкова Александр Островский , суд перед тем, как принять дело на рассмотрение в особом порядке, был обязан получить согласие от истца, но к нему с этим вопросом, как утверждается, даже не обратились.

«Суд увидел заявление Широкова в деле с просьбой рассмотреть в особом порядке. Суд обязан был получить наше согласие, согласие потерпевшей стороны, но пренебрег этим и назначил слушание дела в особом порядке. Когда будет первое заседание, мы заявим наши требования, чтобы рассматривали дело в обычном порядке. Суд будет обязан это выполнить», — цитирует адвоката избитого арбитра Sport24.

Позиция потерпевшего объясняется тем, что дела, которые рассматриваются в особом порядке, проходят в режиме быстрых заседаний — обычно на них уходит один-два дня. В ходе слушаний подсудимый, как правило, признает свою вину (а Широков уже согласился с предъявленным обвинением), и судья выносит ему приговор без проведения каких-либо разбирательств в части изучения доказательств по этому делу. Важным в данном случае является то, что подсудимый таким образом получает гораздо более мягкое наказание, чем предусматривается в статье, по которому квалифицировано дело, а именно — не более двух третей от максимального.

Формально Широков таким образом может избежать тюремного заключения.

Еще одной особенностью расследования дела в особом порядке является отсутствие в необходимости допрашивать свидетелей произошедшего.

«Рассмотреть дело в особом порядке для суда проще и быстрее», — подчеркнул адвокат Данченкова в интервью «МК-Спорт».

Всего у стороны потерпевшего имеется десять свидетелей, который уже дали показания против Широкова. Среди них, кстати, числится и легендарный футболист московского «Спартака» , ныне главный тренер казахстанской «Астаны» Андрей Тихонов . В матче, на котором случился скандальный эпизод, Тихонов играл в одной команде с Широковым. Что интересно, опытный футболист пытался помешать Данченкову показать Роману красную карточку. Однако в данном деле Тихонов все-таки находится на стороне потерпевшего. У Широкова же свидетелей в данном расследовании нет вообще.