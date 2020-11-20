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«Размер очень достойный»: модель Playboy о видео с Дзюбой 

Артём Кульша 6 часов назад
«Размер очень достойный»: модель Playboy о видео с Дзюбой
Фото: ТАСС
У футболиста Артема Дзюбы половой орган очень достойного размера, но есть погрешности с пропорциями тела. Об этом модель Мария Лиман заявила Sport24.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», средства массовой информации распространили видеозапись, на которой Дзюба мастурбирует.
Вчера Лиман рассказала, что несколько раз с удовольствием посмотрела этот ролик, ведь подобные видео с участием футболистов можно увидеть не каждый день. Она оценила технику Дзюбы, размер (очень достойный), пропорции тела (есть погрешности), родимое пятно, а также движение языком — не очень сексуальный намек на кунилингус.

«Артем, нежнее, нежнее надо! Что ты там как вентилятор лопастями своими водишь? Кто так делает?! На желтую карточку тянет! Был виден непрофессионализм, к сожалению», — заявила модель.

Она назвала критиков Дзюбы лицемерами, а медийных люди — теми же самыми людьми, что и обычные Васи и дяди Вовы, задалась вопросом, что такого в том, что многие мужчины любят анилингус, и высказала мнение, что слитое видео еще долгое время будет бить по репутации Дзюбы.

«Снимать его с работы, выгонять с матчей абсурдно! Это его личное дело. Что за черт, как можно отнять у парня работу, просто потому что он занимается онанизмом?!» — добавила Лиман.

Видео дня. «Тоттенхэм» обыграл «Вест Бромвич» в матче АПЛ
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Около спорта , Мария Лиман
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