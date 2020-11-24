В здании клуба «Союз контактного спорта Кутузовский» было найдено тело его директора Алексея Кубарева, сообщает РЕН ТВ. Рядом с трупом правоохранители обнаружили банковскую карту с остатками белого порошка.

Тело бойца ММА и тренера Алексея Кубарева нашли утром 23 ноября на диване внутри здания клуба. На рядом стоящем столике лежала пластиковая карта и остатки неизвестного вещества в виде белого порошка. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Тело спортсмена было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Тольятти суд поставил точку в деле об убийстве директора представительства спортивного клуба «Ахмат» Ильи Тягуна. Следователи выяснили, что летом 2019 года на встречу со спортсменом приехал его знакомый Азиз Хидиров. На опубликованном видео с камер наблюдения видно, что разговор двух мужчин проходил в беседке. По окончанию диалога Тягун направился к припаркованному автомобилю.