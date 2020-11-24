«Позор всего спорта»: Тихонов обрушился на футболистов

Олимпийский чемпион по биатлону и заслуженный мастер спорта СССР Александр Тихонов раскритиковал российских футболистов за проигрыш Сербии и отметил, что они — «позор всего национального спорта». Об этом он заявил изданию «Спорт-Экспресс».

«Рамблер» писал, что 18 ноября в заключительном матче группового этапа Лиги наций российская сборная проиграла команде из Сербии со счетом 5:0. Ранее россияне проиграли туркам со счетом 2:3. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков демонстративно отказался комментировать игру национальной сборной.

Тихонов констатировал, что, если в предстоящих матчах кто-то из российских команд наберет очки, то «это будет второе 9 мая для всей страны».

«Мы видим, какой сейчас футбол в нашей стране. Как можно было проиграть Сербии, размером с Московскую область, пропустив целых 5 мячей? Этому нет никаких оправданий», — уверен он.

Олимпийский чемпион назвал российских футболистов «позором всего национального спорта».

«Футболистам нужна критика, а никто их не критикует», — отметил спортсмен.

При этом ранее пользователи соцсетей связали два проигрыша национальной команды с отсутствием в составе нападающего Артема Дзюбы, которого отстранили на несколько матчей из-за секс-скандала.