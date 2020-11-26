Роман Широков и футбольный арбитр Никита Данченков, которого экс-хавбек сборной России избил во время матча, встретились в зале суда. По итогам первого заседания судья принял сторону потерпевшего, отказав бывшему полузащитнику в просьбе рассмотреть дело в особом порядке. Теперь Широкову может грозить реальный срок.

Когда и почему случился конфликт

Скандальный эпизод с участием бывшего полузащитника сборной России по футболу Романа Широкова произошел 10 августа во время четвертьфинального матча любительского турнира «Московский Кубок Селебрити» между командами «Ничего Обычного» и «Матч ТВ». Известный российский хавбек выступал за сборную спортивного телеканала и по ходу игры получил от главного арбитра встречи Никиты Данченкова красную карточку. В ответ на это Широков сначала ударил судью по лицу, а затем попытался добить уже лежачего Данченкова ногами.

С полученными травмами арбитр был вынужден обратиться к помощи врачей, а Широков в свою очередь был отстранен от телеэфиров на «Матч ТВ».

«Я даже не ожидал удара. Я просто выполнял работу, и тут прилетает. Я даже предположить не мог, что все так закончится. Это было больно, потому что сразу же после того первого удара я упал на поле и на секунду-полторы-две просто выключился. Момент удара ногой я даже не почувствовал. Уже потом, когда пересматривал видео, появившееся в интернете, мне даже было страшно не за себя, сколько за родных и близких. Дальше, когда его уже оттащили, я долго находился в состоянии аффекта и сам не мог идти. Когда меня уводили в раздевалку, меня под руки несли», — цитирует Данченкова Sport24.

Чего добивается потерпевший

Пострадавший обратился в правоохранительные органы с заявлением на Широкова. На известного хавбека было заведено уголовное дело по пункту «а» части второй статьи 115 УК РФ («умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений»), что грозит двумя годами лишения свободы.

При этом защита потерпевшего хотела переквалифицировать дело с умышленного причинения легкого вреда на «Покушение на убийство». По мнению адвоката Данченкова Александра Островского, Широков, избив рефери, мог нанести тому травмы, несовместимые с жизнью.

«Воспринимаю Широкова как неадекватного человека. Это человек, опасный для окружающих», — утверждал Островский.

Однако до переквалификации дела так и не дошло.

Широков признал вину

Роман Широков, отметивший, что «даже не надеется» избежать судебных разбирательств, принял решение признать свою вину в избиении Данченкова. При этом футболист обратился в Мировой суд с просьбой рассмотреть дело в особом порядке. Данная позиция объясняется тем, что подобным образом разбирательства решаются достаточно быстро — за один-два дня без обращения к свидетелям (их против Широкова, кстати, целых десять, в числе которых и выступавший в его команде легендарный футболист Андрей Тихонов).

При этом подсудимый, признавший вину, в таком случае получает гораздо более мягкое наказание, чем предусматривается в статье, по которой квалифицировано дело. Фактически Широков рассчитывал избежать тюремного заключения.

Против рассмотрения дела в особом порядке выступала защита Данченкова. Представители потерпевшего подчеркнули, что Мировой суд, приняв просьбу Широкова, должен был также получить согласие от истца, однако данное условие изначально не было выполнено.

Суд встал на сторону потерпевшего, Широкову грозит тюремный срок

Заседание по этому делу состоялось 25 ноября. Впервые после очной ставки Широков и пострадавший футбольный арбитр Данченков встретились в зале Мирового суда московского района Сокольники.

По итогам слушаний судья принял сторону потерпевшего — дело будет рассмотрено в общем порядке. Первое заседание уже со свидетелями состоится 4 декабря.

О прошедших слушаниях Широков отказался высказаться публично. В окружении более десятка журналистов футболист из здания суда добрался до своего автомобиля и уехал, проронив лишь пару фраз: «Сейчас звезды выйдут, с ними поговорите. Руками меня не трогайте. Ничего не прокомментирую. Вы до меня уже десять раз дотронулись, хватит».

Зато сторона потерпевшего с журналистами общалась довольно охотно. Сам Данченков, например, заявил, что суд достаточно быстро принял решение рассмотреть дело в общем порядке, а также отметил, что со стороны Широкова не услышал искренних извинений. Также рефери сообщил, что знакомые экс-хавбека сборной России пытались выйти с ним на связь.

«На меня выходили его друзья или знакомые, хотели подъехать и поговорить, уладить конфликт. На это не было никакого ответа. Они хотели ко мне приехать, но я видел сообщения и сразу удалял. Широков извинился передо мной только на очной ставке. Он рассказывал, что раскаивается и так далее, но не считаю, что это искренне. Если человек действительно хотел это сделать, он сделал бы это либо сразу же на месте, либо хотя бы на следующий день. Я не желаю мести, мне хочется справедливого правосудия. Почему сейчас оно несправедливо? Он хочет отделаться легким испугом. Минимальное наказание требует.



Никакого примирения не будет. Я пойду до конца. Материальная компенсация меня совершенно не интересует. Это дело чести, хочется показать, что нельзя ни во что не ставить судей. Еще показать, что каким бы ты не был человеком — знаменитым, богатым — ты не можешь делать то, что тебе хочется», — цитирует Данченкова Sport24.

Выступил перед прессой и адвокат пострадавшего. Александр Островский отметил, что не считает извинения Широкова искренними, а также выразил намерение все-таки добиться переквалификации дела на покушение на убийство. По его мнению, сейчас известный футболист использует все возможные ресурсы, чтобы добиться наименьшей для себя меры наказания.