Гроб Марадоны спрятали от толпы

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Гроб вынесли по соображениям безопасности, пока люди во дворце не успокоятся.

Гроб с телом Диего Марадоны был перенесен из зала президентского дворца в столице Аргентины Буэнос-Айресе из-за начавшихся беспорядков, сообщил местный телеканал TN.

Отмечается, что гроб спрятали по соображениям безопасности, пока толпа во дворце не успокоится.