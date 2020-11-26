Гроб Марадоны спрятали от толпы

Гроб вынесли по соображениям безопасности, пока люди во дворце не успокоятся.
Гроб с телом Диего Марадоны был перенесен из зала президентского дворца в столице Аргентины Буэнос-Айресе из-за начавшихся беспорядков, сообщил местный телеканал TN.
Отмечается, что гроб спрятали по соображениям безопасности, пока толпа во дворце не успокоится.
Во время церемонии прощания с легендарным футболистом начались массовые беспорядки и стычки с полицией. По информации СМИ, чтобы попасть к гробу некоторые болельщики начали прорываться через толпу и ограждения, нарушая процессию.