Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в эксклюзивном интервью Sport24 поделился мнением о ситуации с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, который не был вызван в сборную России из-за распространившегося в интернете интимного видео.

— Слова Бродского: «Между прочим, все мы дрочим». Я понимаю, почему Черчесов его не вызвал, но интимная жизнь каждого — это интимная жизнь каждого. На месте Дзюбы может оказаться любой из нас. Я общался с целым рядом прекрасных женщин, которые все посмотрели и сказали: «Прекрасное тело, огромный член, классный парень! Просто ух!»

— Почему его поддержали именно звезды шоу-бизнеса, а не футболисты?

— Потому что они во всех смыслах этого слова свободнее, чем футболисты.

— Но ведь они даже примерно не понимают, что Черчесов мог не вызвать в сборную Дзюбу, чтобы не отвлекать футболистов шутками в раздевалке.

— Я сам буду подкалывать и Бабикова, и Дзюбу. Это будет кого-то отвлекать? Нет. Три минуты пошутят в раздевалке, а потом на футболе сконцентрируются. Если человек будет шутить на эту тему три дня, то он, скажем так, плохой футболист.