Налоговая закрыла основанную спортсменом «Академию большого тенниса имени Евгения Кафельникова». Он зарегистрировал организацию ещё в 2017 году и собирался запустить проект в Сколково. У компании «Сколково Фитнес», ныне ликвидированной, было 5% в академии Кафельникова, следует из открытых данных.

По информации издания, претензии налоговиков связаны с «предоставлением недостоверных сведений».

Сам Кафельников заявил, что обстоятельства закрытия «надо выяснять».