Блогер, журналистка и политик Ксения Собчак обратила внимание на то, что СКА планирует провести ближайшие домашние матчи со зрителями, несмотря на закрытие Роспотребнадзором Ледового дворца за нарушения антикоронавирусных мер на концерте Басты.

После выступления Басты надзорный орган сообщил о приостановлении работы арены до 15 января. За этот период СКА должен сыграть дома 6 матчей. В клубе заявили, что пока не получали официальной информации о невозможности проведения матчей в Ледовом дворце.

«Кстати, про двойные стандарты. Несмотря на работающие за плотными шторами рестораны и театры с полными залами, после концерта Васи Ледовый дворец в Питере решили закрыть (формулировка была именно про закрытие). При этом хоккейный клуб СКА играть будет. И не в пустом зале — билеты на матчи (ближайший уже 7-го числа) на сайте вовсю продаются», — написала Собчак в телеграм-канале.