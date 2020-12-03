Избитый Кокориным водитель потребовал денег

Инцидент произошел 8 октября 2018 года. Мамаев и Кокорин отдыхали в клубе «Эгоист» в Москве. В 7 утра они в компании друзей вышли из заведения. Подруга спортсменов по ошибке села в автомобиль Виталия Соловчука и спросила у него, водитель ли он Кокорина. В ответ девушка услышала, что мужчина «таких петухов» не возит. Она рассказала о диалоге футболистам, которые впоследствии избили Соловчука, оказавшегося водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой . В результате мужчина получил перелом носа, а автомобиль Mercedes был поврежден.

Уже после ареста спортсменов в декабре 2018 года СМИ сообщили, что Павел Мамаев перевёл 500 тысяч рублей на счёт Виталия Соловчука в качестве компенсации вреда. Александр Кокорин тогда изъявил желание покрыть расходы на ремонт автомобиля в размере 160 тысяч рублей. Однако, похоже, что футболист деньги так и не перевел, поскольку в апреле 2020 года телеведущая Ольга Ушакова обратилась в суд с требованием взыскать с футболистов 300 тысяч рублей, потраченные на ремонт и мойку машины.

На днях в суд отправился и Виталий Соловчук, который решил взыскать со спортсменов, уже отбывших наказание за свой проступок, компенсацию морального вреда в размере 1 миллион рублей. Первоначальная беседа по иску должна состояться 14 декабря.