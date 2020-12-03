Боня поддержала запрет на секс на Олимпиаде

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня прокомментировала новость о введении запрета на занятия сексом во время Олимпиады в Токио, которая пройдет летом 2021 года.

Ранее стало известно, что организаторы Игр планируют ввести для спортсменов кодекс поведения, который включает в себя отказ от физического контакта, громкие разговоры и требование носить маски вне соревнований и тренировок.

«Это режим. Ничего страшного в этом не вижу, если это нужно для результата. Можно и потерпеть. Уже давно и футболистам запрещают во время подготовки этим заниматься», — сказала Боня в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.