Гном Гномыч перестал есть

Известный продюсер Яна Рудковская , которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко , подала запрос на проведение комиссионной психологической экспертизы их 7-летнего сына Александра. По результатам экспертизы было установлено, что ребенок получил психотравму после публикаций о его болезни синдромом Аспергера, сообщает телеграм-канал Baza.

По словам родителей, Саша, также известный по прозвищу Гном Гномыч, очень переживал после публикации в издании «Стархит», где писали, что у мальчика синдром Аспергера. Он замкнулся в себе, отказывался есть, тренироваться, над ним начали издеваться ровесники.

Сначала Гном Гномычу вообще не могли провести экспертизу, так как он убегал из кабинета психолога с криком, что ничем не болен. Родители все же убедили сына спокойно пообщаться с психологом, и Саша рассказал, что его обидела публикация в журнале, и «он хотел бы забыть, что прочитал ее».

В итоге, у Гном Гномыча обнаружили признаки психотравмирующих переживаний, конкретно связанные с публикацией в журнале. В рамках возбужденного дела Саше Плющенко проведут еще одну экспертизу.