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Лестер Сити
1 2
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Герта
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Астон Вилла
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Ротор Ротор
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Леванте
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Севилья
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Айнтрахт Ф
1 1
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3 из 4
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Бёрнли
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Марадона ежемесячно тратил более €100 тыс. Деньги шли на содержание 50 семей 

Sport24 и ещё 1 8 часов назад
Легенда мирового футбола Диего Марадона ежемесячно тратил свыше 10 млн аргентинских песо (более 100 тысяч евро) на содержание приближенных к нему людей. Об этом сообщает Marca со ссылкой на America TV.
По данным источника, деньги шли на содержание 50 семей: его родственников, окружения, структур в Аргентине и за границей. Деньги списывались со счетов Марадоны, которые в настоящее время заблокированы налоговой службой Аргентины, доступа к ним нет ни у кого. Соответственно, финансирование вышеуказанных семей приостановлено.
Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью. В его сердце была выявлена дилатационная кардиомиопатия — патология, вызывающая увеличение камер сердца, которая может развиться в результате нескольких причин. Позже появилась информация, что в смерти Диего может быть виновен его врач Леопольдо Луке.
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Комментарии 10
Около спорта , Диего Марадона , Федеральная налоговая служба
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