Легенда мирового футбола Диего Марадона ежемесячно тратил свыше 10 млн аргентинских песо (более 100 тысяч евро) на содержание приближенных к нему людей. Об этом сообщает Marca со ссылкой на America TV.

По данным источника, деньги шли на содержание 50 семей: его родственников, окружения, структур в Аргентине и за границей. Деньги списывались со счетов Марадоны, которые в настоящее время заблокированы налоговой службой Аргентины, доступа к ним нет ни у кого. Соответственно, финансирование вышеуказанных семей приостановлено.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью. В его сердце была выявлена дилатационная кардиомиопатия — патология, вызывающая увеличение камер сердца, которая может развиться в результате нескольких причин. Позже появилась информация, что в смерти Диего может быть виновен его врач Леопольдо Луке.