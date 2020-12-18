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11 декабря

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Химки
Химки
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Арсенал Арсенал
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Вальядолид
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Вольфсбург
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Эйбар Эйбар

Ягудин назвал самую большую проблему после дисквалификации России со стороны CAS 

Спорт день за днем 13 часов назад
Ягудин назвал проблему российского спорта после решения CAS
Фото: РИА Новости
В четверг, 17 декабря, Россия была официально отстранена от крупнейших международных соревнований. Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил требования Всемирной антидопинговой организации (WADA), требовавшей дисквалификации России вообще на четыре года.
В сложившейся ситуации пострадают не только те чиновники, которые поощряли систему допинга в стране, но и спортсмены, никогда не нарушавшие правил WADA. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал проблему, с которой придется столкнуться спортсменам.

— Многие спонсоры 10 раз подумают — идти или нет [в спорт], когда у нас даже флага нет и столько санкций наложено. И в итоге пойдут к какому-нибудь блогеру, который открывает рот под дурацкую музыку. Зато у него охваты большие. А в это время у нас спортсмены становятся лучшими в мире, «умирают» на тренировках и достойно представляют свою страну. Но без флага. Потому что кто-то там кушал допинг. Во всей это ситуации слишком много политики. И это разочаровывает. Огромное количество чистейших спортсменов, к сожалению, страдают во всей этой войне, — приводит «Р-Спорт» слова Ягудина.

Без флага и гимна России придется выступать на Олимпийских играх, Паралимпийских играх и чемпионатах мира. Попасть на эти турниры смогут лишь отдельные спортсмены, которые получат разрешение.
На Олимпиаде 2018 года россияне под вывеской «Олимпийские спортсмены России» завоевали всего 17 медалей. Из них лишь два золота — Алина Загитова в женском одиночном фигурном катании, а также мужская сборная по хоккею. До Игр в Пхенчхане были допущены 168 спортсменов в 7 видах спорта.
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