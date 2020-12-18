Ягудин назвал проблему российского спорта после решения CAS

— Многие спонсоры 10 раз подумают — идти или нет [в спорт], когда у нас даже флага нет и столько санкций наложено. И в итоге пойдут к какому-нибудь блогеру, который открывает рот под дурацкую музыку. Зато у него охваты большие. А в это время у нас спортсмены становятся лучшими в мире, «умирают» на тренировках и достойно представляют свою страну. Но без флага. Потому что кто-то там кушал допинг. Во всей это ситуации слишком много политики. И это разочаровывает. Огромное количество чистейших спортсменов, к сожалению, страдают во всей этой войне, — приводит «Р-Спорт» слова Ягудина.