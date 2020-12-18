Журова прокомментировала решение CAS по делу РУСАДА и WADA 

"Вдруг WADA и МОК уже предъявили претензии, что на олимпиаде в Сочи, ими, как соорганизаторами Олимпийских игр, были допущены возможности манипуляции со стороны России. Значит, они тоже могут подпасть под "акт Родченкова". Они и сказали: "Будьте любезны принять санкции против России, тогда, возможно, мы не заведем на вас уголовные дела на территории США", — цитирует Журову "Спорт-Экспресс".