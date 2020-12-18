Журова прокомментировала решение CAS по делу РУСАДА и WADA 

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о решении CAS по спору между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Экс-спортсменка предположила, что на WADA могло оказываться давление в связи с недавно подписанным "актом Родченкова".
"Вдруг WADA и МОК уже предъявили претензии, что на олимпиаде в Сочи, ими, как соорганизаторами Олимпийских игр, были допущены возможности манипуляции со стороны России. Значит, они тоже могут подпасть под "акт Родченкова". Они и сказали: "Будьте любезны принять санкции против России, тогда, возможно, мы не заведем на вас уголовные дела на территории США", — цитирует Журову "Спорт-Экспресс".
"Спортсменов ставят перед неприятным моральным выбором: выступать им под нейтральным флагом или нет. Не знаю, к чему приведет обжалование этого решения. Может быть, станет только хуже", — добавила Журова.
Спортивный арбитражный суд объявил решение по спору между РУСАДА и WADA в четверг и запретил российским спортсменам выступать под флагом своей страны на протяжении ближайших двух лет.